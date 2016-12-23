Об объявлении благодарности Главы Республики Саха (Якутия)

За большой вклад в развитие культуры и театрального искусства Республики Саха (Якутия), укрепление социально-культурных связей, плодотворную многолетнюю творческую деятельность объявить
БЛАГОДАРНОСТЬ ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)
КОЛЛЕКТИВУ автономного учреждения «Государственный театр оперы и балета Республики Саха (Якутия) имени Д.К. Сивцева-Суорун Омоллоона» (директор Сюльский Сергей Августович);
КОЛЛЕКТИВУ автономного учреждения Республики Саха (Якутия) «Саха академический театр имени П.А. Ойунского» (директор Николаев Анатолий Павлович);
КОЛЛЕКТИВУ государственного бюджетного учреждения Республики Саха (Якутия) «Государственный академический русский драматический театр имени А.С. Пушкина» (директор Лобанов Александр Александрович);
КОЛЛЕКТИВУ государственного бюджетного учреждения «Нюрбинский государственный передвижной драматический театр Республики Саха (Якутия)» (директор Макаров Юрий Алексеевич).
Глава Республики Саха (Якутия) Егор БОРИСОВ
21 декабря 2016 года
№ 1344-РГ