Об объявлении благодарности Главы Республики Саха (Якутия)

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За большой вклад в развитие культуры и театрального искусства Республики Саха (Якутия), укрепление социально-культурных связей, плодотворную многолетнюю творческую деятельность объявить

БЛАГОДАРНОСТЬ ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)

КОЛЛЕКТИВУ автономного учреждения «Государственный театр оперы и балета Республики Саха (Якутия) имени Д.К. Сивцева-Суорун Омоллоона» (директор Сюльский Сергей Августович);

КОЛЛЕКТИВУ автономного учреждения Республики Саха (Якутия) «Саха академический театр имени П.А. Ойунского» (директор Николаев Анатолий Павлович);

КОЛЛЕКТИВУ государственного бюджетного учреждения Республики Саха (Якутия) «Государственный академический русский драматический театр имени А.С. Пушкина» (директор Лобанов Александр Александрович);

КОЛЛЕКТИВУ государственного бюджетного учреждения «Нюрбинский государственный передвижной драматический театр Республики Саха (Якутия)» (директор Макаров Юрий Алексеевич).

Глава Республики Саха (Якутия) Егор БОРИСОВ

21 декабря 2016 года

№ 1344-РГ

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