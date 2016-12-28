О присуждении государственных премий РС (Я) в области материального производства за 2016 год

Указ Главы Якутии «О присуждении государственных премий Республики Саха (Якутия) в области материального производства за 2016 год».

В соответствии с Указом Главы Республики Саха (Якутия) от 08 сентября 2015 г. No660 «Об утверждении положений о государственных премиях Республики Саха (Якутия)», рассмотрев предложение Комиссии по присуждению государственных премий Республики Саха(Якутия) в области материального производства, постановляю:

1. За весомый вклад в развитие минерально-сырьевой базы Республики Саха (Якутия), результативное проведение поисково-оценочных работ с применением передовых технологий производства по выявлению крупного перспективного золоторудного объекта — проявления Гора Рудная центральной части Томмот-Эльконской зоны (Республика Саха (Якутия), в результате которых открыто месторождение рудного золота «Морозкинское» и утверждены запасы в Государственной комиссии по запасам полезных ископаемых Российской Федерации, присудить Государственную премию Республики Саха (Якутия) имени Ю.Н. Прокопьева в области материального производства за 2016 год с присвоением звания лауреата коллективу соискателей:

ВОРОБЬЕВУ Константину Александровичу, главному геологу акционерного общества «Якутскгеология», город Якутск;

МИНАКОВУ Алексею Викторовичу, главному геологу филиала «Алданский» акционерного общества «Якутскгеология»;

МУХАМЕДЗЯНОВОЙ Фирде Талгатовне, ветерану государственного унитарного горно-геологического предприятия Республики Саха (Якутия) «Якутскгеология», геологу 1 категории Центральной геологоразведочной партии филиала «Алданский» (1977-2016);

ГАЛИМОВУ Рафику Рафкатовичу, ветерану государственного унитарного горно-геологического предприятия Республики Саха (Якутия) «Якутскгеология», буровому мастеру колонкового бурения 1 категории Центральной геологоразведочной партии филиала «Алданский» (1979-2016).

2. За значительный вклад в развитие отрасли жилищно-коммунального хозяйства Республики Саха (Якутия), успешную реализацию Инвестиционной программы акционерного общества «Намкоммунтеплоэнерго» за период с 2012 по 2015 годы, техническое обновление и модернизацию котельного оборудования с применением новых энергоэффективных технологий, обеспечение надежности теплоснабжения и комфортности для потребителей присудить Государственную премию Республики Саха (Якутия) имени И.Е. Винокурова в области материального производства за 2016 год с присвоением звания лауреата ИГНАТЬЕВУ Николаю Васильевичу, генеральному директору акционерного общества «Намкоммунтеплоэнерго», Намский улус.

3. За высокопроизводительный труд в сфере строительства с применением передовых технологий, внедрение в производство экологически чистого и негорючего теплоизоляционного материала «Эковата» присудить Государственную премию Республики Саха (Якутия) имени С.Н. Маркина в области материального производства за 2016 год с присвоением звания лауреата СОЛДАТОВУ Дмитрию Анатольевичу, директору общества с ограниченной ответственностью «Вектор», город Якутск.

Глава Республики Саха (Якутия) Е. БОРИСОВ

г. Якутск

22 декабря 2016 года

No 1594