О награждении государственными наградами Республики Саха (Якутия)

За заслуги в области образования, здравоохранения, культуры и искусства, сельского хозяйства, воздушного транспорта, вклад в социально-экономическое развитие республики и многолетний добросовестный труд присвоить почетные звания
«ЗАСЛУЖЕННЫЙ ВРАЧ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)»
АДАМОВОЙ Татьяне Семеновне, врачу общей практики (семейному врачу) Атамайской участковой больницы с. Бясь-Кюель государственного бюджетного учреждения Республики Саха (Якутия) «Горная центральная районная больница»;
«ЗАСЛУЖЕННЫЙ РАБОТНИК КУЛЬТУРЫ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)»
ПРОКОПЬЕВОЙ Люции Афанасьевне, художественному руководителю муниципального бюджетного учреждения Досуговый центр «Кыталык» имени Петра Прокопьевича Николаева муниципального образования «Чернышевский наслег», Вилюйский улус (район);
СУТАКОВОЙ Евдокии Михайловне, начальнику муниципального казенного учреждения «Управление культуры», Амгинский улус (район);
«ЗАСЛУЖЕННЫЙ РАБОТНИК СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)»
КРИВОШАПКИНУ Степану Ивановичу, специалисту сельского хозяйства муниципального казенного учреждения «Управление сельского хозяйства Намского улуса».
Наградить
ГРАМОТОЙ ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)
ВАСИЛЬЕВА Антона Гаврииловича, директора некоммерческой общественной организации «Чорон добра. Фонд помощи гражданам и сохранения окружающей среды», город Якутск;
ЕМЕЛЬЯНОВУ Анастасию Николаевну, инструктора по гигиеническому воспитанию муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Телейская средняя общеобразовательная школа», Чурапчинский улус (район);
ШИПКОВА Руслана Юрьевича, исполнительного директора общества с ограниченной ответственностью «Сахаметан», город Якутск.
ЗНАКОМ ОТЛИЧИЯ «ГРАЖДАНСКАЯ ДОБЛЕСТЬ»
АДАМОВА Егора Егоровича, ветерана сельского хозяйства, Чурапчинский улус (район);
БЕСАЕВА Тимура Арчиловича, ведущего пилота-инструктора воздушного судна Ми-8 акционерного общества «Авиакомпания “Полярные авиалинии”», город Якутск;
БОЧКАРЕВУ Зарему Романовну, главного специалиста государственного казенного учреждения Республики Саха (Якутия) «Центр информационно-консультационного обеспечения сельского хозяйства», город Якутск;
ГРИГОРЬЕВУ Марию Васильевну, ветерана Великой Отечественной войны, город Якутск;
КУПЕЕВА Чермена Тасолтановича, генерального директора акционерного общества «Санаторий “Голубая волна”», Краснодарский край;
СТЕПАНОВА Петра Николаевича, ветерана труда, почетного гражданина Сунтарского улуса, Сунтарский улус (район);
ТЕНА Александра Дмитриевича, начальника Якутского цеха технического обслуживания воздушных судов акционерного общества «Авиакомпания “Полярные авиалинии”», город Якутск;
ЧВАЛУ Галину Иннокентьевну, музейного смотрителя муниципального бюджетного учреждения «Музей городского округа “Жатай”»;
ЯКОВЛЕВА Сергея Ивановича, ветерана жилищно-коммунального хозяйства, Горный улус.
Глава Республики Саха (Якутия) Е.БОРИСОВ
г.Якутск
15 июня 2017 года
№ 1967