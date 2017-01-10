О награждении государственными наградами Республики Саха (Якутия)

За заслуги в области культуры, здравоохранения, образования, физической культуры и спорта, сельского хозяйства, периодической печати, местного самоуправления, промышленности, энергетики, транспорта, предпринимательства, вклад в социально-экономическое развитие республики и многолетний добросовестный труд присвоить почетные звания

«ЗАСЛУЖЕННЫЙ ВРАЧ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)»

ПРОТОПОПОВОЙ Уруйдане Семеновне, врачу общей практики Томторской участковой больницы государственного бюджетного учреждения Республики Саха (Якутия) «Оймяконская центральная районная больница»;

ПУСТОВОЙ Валентине Николаевне, врачу офтальмологу государственного бюджетного учреждения Республики Саха (Якутия) «Нижнеколымская центральная районная больница»;

«ЗАСЛУЖЕННЫЙ ГОРНЯК РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)»

ГУКУ Михаилу Викторовичу, машинисту бульдозера общества с ограниченной ответственностью «Эльгауголь», Нерюнгринский район;

«ЗАСЛУЖЕННЫЙ РАБОТНИК КУЛЬТУРЫ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)»

ИВАНОВОЙ Лене Анатольевне, директору муниципального бюджетного учреждения «Дом культуры “Маяк”» городского округа «Жатай»;

ПАВЛОВОЙ Татьяне Петровне, ответственному секретарю редакции газеты «Саха сирэ» акционерного общества «Республиканский информационно-издательский холдинг “Сахамедиа”», город Якутск;

«ЗАСЛУЖЕННЫЙ РАБОТНИК ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)»

ДАНИЛОВОЙ Зое Алексеевне, заместителю начальника муниципального казенного учреждения «Мирнинское районное управление образования»;

ПЕТРОВОЙ Анне Васильевне, директору муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Аранастахская начальная школа- детский сад», Нюрбинский район;

СТЕПАНОВУ Анатолию Платоновичу, начальнику муниципального казенного учреждения «Управление образования Эвено-Бытантайского улуса», Эвено-Бытантайский национальный улус (район);

ЧИЧИГИНАРОВОЙ Татьяне Иннокентьевне, педагогу дополнительного образования муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Улусный детский центр», Эвено-Бытантайский национальный улус (район);

«ЗАСЛУЖЕННЫЙ РАБОТНИК СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)»

ЕФИМОВОЙ Домне Ивановне, ветерану сельскохозяйственного производства, Кобяйский улус (район);

«ЗАСЛУЖЕННЫЙ РАБОТНИК СФЕРЫ ОБСЛУЖИВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)»

КОЗЬМЕНКО Владиславе Эдуардовне, заместителю генерального директора общества с ограниченной ответственностью «Айгуль», Нерюнгринский район;

«ЗАСЛУЖЕННЫЙ РАБОТНИК ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)»

ЕГОРОВУ Николаю Семеновичу, тренеру-преподавателю муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа», Мегино-Кангаласский улус (район);

«ЗАСЛУЖЕННЫЙ ЭКОНОМИСТ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)»

БЕЛЬЧУСОВОЙ Джените Станиславовне, первому заместителю генерального директора акционерного общества «Нижне-Ленское», город Якутск;

КИРОВОЙ Майе Тимофеевне, руководителю Департамента республиканского казначейства Министерства финансов Республики Саха (Якутия), город Якутск;

«ЗАСЛУЖЕННЫЙ ЭНЕРГЕТИК РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)»

ЗАЛЕССКОМУ Владимиру Генриховичу, главному инженеру Олекминского энергорайона Западных электрических сетей публичного акционерного общества «Якутскэнерго».

Наградить

ГРАМОТОЙ ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)

ВАРЛАМОВА Валерия Ильича, главу крестьянского хозяйства «Эрэл», Горный улус;

ВИНОКУРОВУ Наталью Васильевну, начальника архивного отдела администрации муниципального образования «Кобяйский улус (район)»;

ВИЦИНУ Ольгу Анатольевну, начальника муниципального казенного учреждения «Управление образования» муниципального образования «Нерюнгринский район»;

ДАНИЛОВУ Майю Андреевну, первого заместителя министра экономики Республики Саха (Якутия), город Якутск;

МУТАЛИЕВА Абукара Хамзатовича, индивидуального предпринимателя, Момский район;

СИБИРЯКОВУ Раю Спиридоновну, обозревателя редакции газеты «Саха сирэ» акционерного общества «Республиканский информационно- издательский холдинг “Сахамедиа”», город Якутск;

ТОЛОКНОВУ Елену Ивановну, заместителя главы муниципального образования «поселок Депутатский», Усть-Янский улус (район).

ЗНАКОМ ОТЛИЧИЯ «ГРАЖДАНСКАЯ ДОБЛЕСТЬ»

БАТЮШКИНА Максима Егоровича, капитана-механика, мастера пути теплохода «Путейский-136» Колымского района водных путей и судоходства – филиала Федерального бюджетного учреждения «Администрация Ленского бассейна внутренних водных путей», Верхнеколымский улус (район);

ГЕТМАН Елену Николаевну, начальника отдела акционерного общества «Нижне-Ленское», город Якутск;

ГОРБУНОВА Андрея Николаевича, столяра общества с ограниченной ответственностью «Мечел-Ремсервис», Нерюнгринский район;

ГРИГОРЧУКА Владимира Степановича, ветерана труда, почетного гражданина Кобяйского улуса (района);

ДАВЫДОВА Станислава Брониславовича, заместителя главного врача государственного бюджетного учреждения Республики Саха (Якутия) «Олекминская центральная районная больница»;

ДМИТРИЕВА Андрея Сергеевича, заместителя директора общества с ограниченной ответственностью «Иенгра», председателя Кочевой родовой общины коренных малочисленных народов Севера эвенков «Дружба», Нерюнгринский район;

ИВАНОВА Николая Семеновича, водителя государственного бюджетного учреждения Республики Саха (Якутия) «Служба автотранспортного обеспечения», город Якутск;

ИВАНОВУ Анну Денисовну, ветерана педагогического труда, Амгинский улус (район);

ИВАНТЕЕВУ Наталью Юрьевну, диспетчера службы организации перевозок филиала «Аэропорт Зырянка» федерального казенного предприятия «Аэропорты Севера», Верхнеколымский улус (район);

ИННОКЕНТЬЕВА Андрея Федотовича, ветерана труда, Кобяйский улус (район);

ПОКРЫЩЕНКО Юлию Николаевну, главного бухгалтера централизованной бухгалтерии Окружной администрации городского округа «Жатай»;

ФОМИНА Сергея Алексеевича, электромонтера Ленского энергорайона Западных электрических сетей публичного акционерного общества «Якутскэнерго», Ленский район;

ЭТЕМЕЗ Людмилу Леонтьевну, учителя муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 24» города Удачный, Мирнинский район;

ЯКОВЛЕВА Виктора Николаевича, ветерана педагогического труда, заслуженного учителя РСФСР, Вилюйский улус (район).

Глава Республики Саха (Якутия) Егор БОРИСОВ

г. Якутск

30 декабря 2016 года

№ 1668