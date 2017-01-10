О награждении государственными наградами Республики Саха (Якутия)

За заслуги в области здравоохранения, вклад в социально- экономическое развитие республики, многолетний добросовестный труд и своевременное оказание высококвалифицированной медицинской помощи пострадавшим в результате аварийной посадки самолета ИЛ-18 в пос. Тикси Булунского района наградить

ГРАМОТОЙ ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)

АНДРЕЕВА Бориса Витальевича, главного врача государственного бюджетного учреждения Республики Саха (Якутия) «Республиканская больница № 2 – Центр экстренной медицинской помощи», город Якутск;

СОТНИКОВА Владимира Андреевича, главного врача государственного казенного учреждения Республики Саха (Якутия) «Республиканский центр медицины катастроф Министерства здравоохранения Республики Саха (Якутия)», город Якутск.

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БЛАГОДАРНОСТЬ ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)

АНДРЕЕВОЙ Алле Алексеевне, главному врачу государственного бюджетного учреждения Республики Саха (Якутия) «Булунская центральная районная больница»;

ДАШИДЫМБРЫЛОВУ Очиру Дашицыреновичу, врачу анестезиологу- реаниматологу Клинического центра государственного автономного учреждения Республики Саха (Якутия) «Республиканская больница № 1 – Национальный центр медицины», город Якутск;

СОБАКИНУ Гаврилу Григорьевичу, руководителю Травматологического центра I уровня государственного бюджетного учреждения Республики Саха (Якутия) «Республиканская больница № 2 – Центр экстренной медицинской помощи», город Якутск;

СОФРОНОВУ Сергею Ивановичу, врачу травматологу-ортопеду государственного бюджетного учреждения Республики Саха (Якутия) «Республиканская больница № 2 – Центр экстренной медицинской помощи», город Якутск;

ЯХОНТОВУ Игорю Спартаковичу, заведующему нейрохирургическим отделением государственного бюджетного учреждения Республики Саха (Якутия) «Республиканская больница № 2 – Центр экстренной медицинской помощи», город Якутск.

Глава Республики Саха (Якутия) Егор БОРИСОВ

г. Якутск

30 декабря 2016 года

№ 1667