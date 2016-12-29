О награждении государственными наградами Республики Саха (Якутия)

За заслуги в области культуры и кинематографии, вклад в социально-экономическое развитие республики и многолетний добросовестный труд присвоить почетное звание
«ЗАСЛУЖЕННЫЙ РАБОТНИК КУЛЬТУРЫ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)»
ДАНИЛОВУ Александру Джуровичу, генеральному директору открытого акционерного общества «Кинотеатр Центральный», город Якутск.
Наградить
ГРАМОТОЙ ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)
НОВИКОВА Эдуарда Алексеевича, режиссера автономного учреждения Республики Саха (Якутия) «Государственная национальная компания “Сахафильм”», город Якутск;
ЗНАКОМ ОТЛИЧИЯ «ГРАЖДАНСКАЯ ДОБЛЕСТЬ»
ВАСИЛЬЕВУ Риту Дмитриевну, киномеханика автономного учреждения Республики Саха (Якутия) «Государственная национальная компания “Сахафильм”», город Якутск;
ГОРОХОВУ Федору Семеновну, реставратора фильмокопий автономного учреждения Республики Саха (Якутия) «Государственная национальная компания “Сахафильм”», город Якутск;
ОХЛОПКОВУ Галину Константиновну, ведущего методиста государственного казенного учреждения Республики Саха (Якутия) «Национальный центр аудиовизуального наследия народов Республики Саха (Якутия)», город Якутск.
Глава Республики Саха (Якутия) Егор БОРИСОВ
г. Якутск
26 декабря 2016 года
№ 1603