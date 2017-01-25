Федор Борисов: Работа по выявлению коррупции продолжится, невзирая на должности

В администрации главы и правительства Якутии 24 января состоялось совещание по повышению эффективности ее деятельности. Руководитель АГиП Федор Борисов заявил, что только при сплоченной и ответственной работе органов власти удастся решить приоритетные задачи республики на предстоящие годы.

«Проведение нынешнего отчета исполнительных органов государственной власти перед населением приобретает особый смысл и налагает на нас дополнительную ответственность, учитывая задачи, поставленные руководством республики. Нам предстоит работать в тесном взаимодействии с муниципальными образованиями, чтобы решить проблемы, волнующие жителей республики», – подчеркнул Федор Борисов.

Особое внимание он призвал уделить организационной работе. По его мнению, изменения, вносимые в порядок организации республиканских мероприятий, направлены на повышение качества их проведения. В целом, руководитель Администрации главы и правительства Якутии потребовал навести порядок и неукоснительно соблюдать Положения и Регламенты, регулирующие деятельность государственных структур.

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По его словам, зафиксированный рост количества коррупционных нарушений со стороны должностных лиц органов власти напрямую связан с активизацией деятельности Управления при главе РС(Я) по профилактике коррупционных и иных правонарушений. Статистика за последние два года демонстрирует следующую картину: за совершение нарушений коррупционного характера привлечено к дисциплинарной ответственности в 2015 году 15 лиц категории «руководители», а в 2016 году – 27 лиц.

«В преддверии фактически начавшейся декларационной кампании изменения коснутся антикоррупционной деятельности. Будет искореняться существующая практика «мягкой» кадровой политики к коррупционным нарушителям – теперь наказание за нарушения с каждым разом должно быть суровей вплоть до увольнения по утрате доверия. Кроме того, по поручению главы республики Управление будет публиковать в СМИ результаты своих проверок по коррупционным правонарушениям. Несомненно, работа по выявлению коррупции продолжится, невзирая на должности», – отметил Борисов.