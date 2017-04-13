Журналисты вернулись из пресс-тура по Японии

В Якутске состоялась пресс-конференция участников второго международного пресс-тура. На этот раз журналисты посетили Японию — познакомились с историей, бытом и достопримечательностями Страны Восходящего Солнца, посетили города Камакура и Йокогама и полюбовались цветением сакуры.
Напомним, что первый пресс-тур проходил в Китае в 2016 году. Тогда поездка удалась благодаря знакомству с китайскими коллегами во время фестиваля журналистов в Дагомысе. Нынешняя состоялась при поддержке медиагруппы «Ситим» и турфирмы «Мир путешествий». 27 марта группа якутских журналистов из 22 человек вылетела в Японию.
Пресс-тур – проект Союза журналистов Якутии и его председателя Галины Бочкаревой. В состав нынешней делегации вошли редакторы восьми улусных газет, представители пресс-служб министерств, ведомств, а также СВФУ, пресс-службы Сахатранснефтегаза, детской газеты «Кэскил» и «Наш университет».
В первый день якутяне посетили Императорские дворец и храм, познакомились с Токио на обзорной экскурсии. На берегу Юкатана делегация в национальных нарядах и украшениях станцевала осуохай, чем восхитила местных жителей. В рамках пресс-тура представители СМИ изучили историю, быт Японии, побывали на основных достопримечательностях, съездили в города Камакура и Йокогама, лицезрели цветение сакуры.
«Из 22 членов делегации ранее в Токио были только двое. Мы увидели много интересного, поехали именно в марте, потому что хотели убить двух зайцев сразу: посетить редакцию японской газеты и, конечно, увидеть знаменитый вишневый цвет. Мы узнали, что японцам нравится не розовая, а белая сакура, потому что, когда ее лепестки опадают, это очень похоже на снегопад «, — рассказала Галина Бочкарева.
Журналисты посетили редакцию одной из крупнейших в Японии газет — токийскую «Асахи Сибун» и ее полиграфический комплекс. Визит состоялся благодаря договору с представительством Японии на Дальнем Востоке.
«Корреспондент токийской газеты приезжал в Якутск писать материал о выращивании помидоров в японских теплицах, и мы тогда договорились о встрече. Я волновалась, будет ли переводчик, но все прошло хорошо, для нас провели двухчасовую экскурсию по редакции«, — отметила председатель Союза журналистов.
Газета «Асахи Сибун» выходит два раза в день — утром и вечером — общим тиражом 13 миллионов экземпляров, распространяется в 40 странах мира, в том числе, в Москве и на Дальнем Востоке. В редакции работает более 1000 сотрудников. Офис располагается на 16 этажах и имеет свою собственную вертолетную площадку.
Для делегации из Якутии работники издательства провели экскурсию по полиграфическому комплексу, показали весь процесс создания газеты по последнему слову техники. Готовую продукцию развозят молодые люди на велосипедах и мотороллерах, начиная с 4 утра, добавила Галина Бочкарева. У издания есть свой интернет-сайт.
«Мы интересовались насчет роста тиража, но нам конкретного ответа не дали. Редакция уверена, что газета будет и дальше выходить в бумажном варианте, — сказал она. — С нами встретился также редактор международного отдела, и мы узнали, каковы отношения у издания с Россией, поинтересовались, как они освещали приезд Владимира Путина и Егора Борисова в Японию«.
Японские коллеги запечатлели якутян на фото и тут же сверстали одну полосу газеты «Асахи Сибун» в виде презента.
Участники международного пресс-тура уже собираются в очередную поездку. На этот раз Союз журналистов Якутии вместе с коллегами планирует посетить Монголию.