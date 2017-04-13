Журналисты вернулись из пресс-тура по Японии

В Якутске состоялась пресс-конференция участников второго международного пресс-тура. На этот раз журналисты посетили Японию — познакомились с историей, бытом и достопримечательностями Страны Восходящего Солнца, посетили города Камакура и Йокогама и полюбовались цветением сакуры.

Напомним, что первый пресс-тур проходил в Китае в 2016 году. Тогда поездка удалась благодаря знакомству с китайскими коллегами во время фестиваля журналистов в Дагомысе. Нынешняя состоялась при поддержке медиагруппы «Ситим» и турфирмы «Мир путешествий». 27 марта группа якутских журналистов из 22 человек вылетела в Японию.

Пресс-тур – проект Союза журналистов Якутии и его председателя Галины Бочкаревой. В состав нынешней делегации вошли редакторы восьми улусных газет, представители пресс-служб министерств, ведомств, а также СВФУ, пресс-службы Сахатранснефтегаза, детской газеты «Кэскил» и «Наш университет».

В первый день якутяне посетили Императорские дворец и храм, познакомились с Токио на обзорной экскурсии. На берегу Юкатана делегация в национальных нарядах и украшениях станцевала осуохай, чем восхитила местных жителей. В рамках пресс-тура представители СМИ изучили историю, быт Японии, побывали на основных достопримечательностях, съездили в города Камакура и Йокогама, лицезрели цветение сакуры.

«Из 22 членов делегации ранее в Токио были только двое. Мы увидели много интересного, поехали именно в марте, потому что хотели убить двух зайцев сразу: посетить редакцию японской газеты и, конечно, увидеть знаменитый вишневый цвет. Мы узнали, что японцам нравится не розовая, а белая сакура, потому что, когда ее лепестки опадают, это очень похоже на снегопад «, — рассказала Галина Бочкарева.

Журналисты посетили редакцию одной из крупнейших в Японии газет — токийскую «Асахи Сибун» и ее полиграфический комплекс. Визит состоялся благодаря договору с представительством Японии на Дальнем Востоке.

«Корреспондент токийской газеты приезжал в Якутск писать материал о выращивании помидоров в японских теплицах, и мы тогда договорились о встрече. Я волновалась, будет ли переводчик, но все прошло хорошо, для нас провели двухчасовую экскурсию по редакции«, — отметила председатель Союза журналистов.

Газета «Асахи Сибун» выходит два раза в день — утром и вечером — общим тиражом 13 миллионов экземпляров, распространяется в 40 странах мира, в том числе, в Москве и на Дальнем Востоке. В редакции работает более 1000 сотрудников. Офис располагается на 16 этажах и имеет свою собственную вертолетную площадку.

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Для делегации из Якутии работники издательства провели экскурсию по полиграфическому комплексу, показали весь процесс создания газеты по последнему слову техники. Готовую продукцию развозят молодые люди на велосипедах и мотороллерах, начиная с 4 утра, добавила Галина Бочкарева. У издания есть свой интернет-сайт.

«Мы интересовались насчет роста тиража, но нам конкретного ответа не дали. Редакция уверена, что газета будет и дальше выходить в бумажном варианте, — сказал она. — С нами встретился также редактор международного отдела, и мы узнали, каковы отношения у издания с Россией, поинтересовались, как они освещали приезд Владимира Путина и Егора Борисова в Японию«.

Японские коллеги запечатлели якутян на фото и тут же сверстали одну полосу газеты «Асахи Сибун» в виде презента.

Участники международного пресс-тура уже собираются в очередную поездку. На этот раз Союз журналистов Якутии вместе с коллегами планирует посетить Монголию.