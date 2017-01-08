Жители Земли станут свидетелями рождения новой звезды

Жители планеты Земля через пять лет смогут стать свидетелями рождения звезды при столкновении двух других небесных тел без оптических приборов.

Отмечается, что новая звезда родилась из-за столкновения двух космических тел еще в третьем веке нашей эры, но свет от возникшей при столкновении вспышки донесся до Земли лишь через 1,8 тысячи лет.

Астроном из США Ларри Молнар подсчитал, что новая звезда появится на некоторое время в созвездии Лебедя. Вспышка может быть настолько яркой, что останется на ночном небе на протяжении нескольких дней.

Специалист утверждает, что яркое событие случится в 2022 году, правда, есть и погрешность — несколько лет.