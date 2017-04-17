Жители Якутска смогут задать вопросы представителям мэрии в «Единый информационный день»

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Во всех округах и пригородах Якутска 20 апреля пройдет «Единый информационный день». У горожан будет возможность высказать свое мнение, задать вопросы и внести предложения представителям окружной администрации, депутатам городской думы и членам общественной палаты.

В этом месяце «Единый информационный день» посвящен Дню местного самоуправления РФ.

Единый информационный день в городе Якутске проводится ежемесячно с 2014 года. За это время в мероприятиях приняло участие более 12 000 человек, поступило порядка 3 800 вопросов.

По итогам всероссийского конкурса «Лучшие муниципальные практики» проект вошел в пятерку лучших муниципальных практик, внедренных на территории городских округов Российской Федерации, сообщает пресс-служба окружной администрации.

 

Наименование

Место проведения

Время

Автодорожный округ

СОШ №19,

мкрн. Птицефабрика, 14

13.00

Гагаринский округ

Управление Гагаринского округа,

ул. Можайского, 13/3, корп.1

11.00

Губинский округ

Якутский филиал Юридического колледжа Международной полицейской ассоциации.

ул. Бестужева-Марлинского, 5

11.00

Октябрьский округ

Детская городская больница,

ул. Каландаришвили, 38/5

14.00

Промышленный округ

Центральная городская библиотека им. В.Г. Белинского, ул. Ф. Попова. 18

11.00

Сайсарский округ

СОШ №25,

ул. Я. Потапова, 4а

13.00

Строительный округ

Управление Строительного округа,

ул. К. Цеткин, 2

15.00

Центральный округ

Институт управления при Главе РС (Я),

пр. Ленина, 1

09.30

мкрн. Кангалассы

ДК «Горняк»

мкр. Кангалассы, ул. Ленина, 5

14.00

с. Маган

администрация с. Маган, ул. Кирова, 1

10.00

мкрн. Марха

Мархинская СОШ №2,

ул. Заводская, 8

14.00

с. Пригородное

ДК «Надежда»,

с. Пригородное, ул. Совхозная, 27

11.00

с. Табага

Табагинская СОШ, ул. Пеледуйская, 4

13.00

Тулагино-Кильдямский наслег

ДК «Аргыс», с. Сырдах, ул. Уваровской, 40

11.00

с. Хатассы

администрация с. Хатассы, ул. Совхозная, 35/1

10.00
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