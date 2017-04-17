Жители Якутска смогут задать вопросы представителям мэрии в «Единый информационный день»

Во всех округах и пригородах Якутска 20 апреля пройдет «Единый информационный день». У горожан будет возможность высказать свое мнение, задать вопросы и внести предложения представителям окружной администрации, депутатам городской думы и членам общественной палаты.
В этом месяце «Единый информационный день» посвящен Дню местного самоуправления РФ.
Единый информационный день в городе Якутске проводится ежемесячно с 2014 года. За это время в мероприятиях приняло участие более 12 000 человек, поступило порядка 3 800 вопросов.
По итогам всероссийского конкурса «Лучшие муниципальные практики» проект вошел в пятерку лучших муниципальных практик, внедренных на территории городских округов Российской Федерации, сообщает пресс-служба окружной администрации.
|
Наименование
|
Место проведения
|
Время
|
Автодорожный округ
|
СОШ №19,
мкрн. Птицефабрика, 14
|
13.00
|
Гагаринский округ
|
Управление Гагаринского округа,
ул. Можайского, 13/3, корп.1
|
11.00
|
Губинский округ
|
Якутский филиал Юридического колледжа Международной полицейской ассоциации.
ул. Бестужева-Марлинского, 5
|
11.00
|
Октябрьский округ
|
Детская городская больница,
ул. Каландаришвили, 38/5
|
14.00
|
Промышленный округ
|
Центральная городская библиотека им. В.Г. Белинского, ул. Ф. Попова. 18
|
11.00
|
Сайсарский округ
|
СОШ №25,
ул. Я. Потапова, 4а
|
13.00
|
Строительный округ
|
Управление Строительного округа,
ул. К. Цеткин, 2
|
15.00
|
Центральный округ
|
Институт управления при Главе РС (Я),
пр. Ленина, 1
|
09.30
|
мкрн. Кангалассы
|
ДК «Горняк»
мкр. Кангалассы, ул. Ленина, 5
|
14.00
|
с. Маган
|
администрация с. Маган, ул. Кирова, 1
|
10.00
|
мкрн. Марха
|
Мархинская СОШ №2,
ул. Заводская, 8
|
14.00
|
с. Пригородное
|
ДК «Надежда»,
с. Пригородное, ул. Совхозная, 27
|
11.00
|
с. Табага
|
Табагинская СОШ, ул. Пеледуйская, 4
|
13.00
|
Тулагино-Кильдямский наслег
|
ДК «Аргыс», с. Сырдах, ул. Уваровской, 40
|
11.00
|
с. Хатассы
|
администрация с. Хатассы, ул. Совхозная, 35/1
|
10.00