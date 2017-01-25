Жители Якутии будут сами определять, как благоустроить свои дворы

В 2017 году из федерального бюджета республике предусмотрено выделение 195 млн. рублей на реализацию стратегического и приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды».

Глава Минстроя России Михаил Мень на видеоселекторном совещании с субъектами РФ отметил, что для получения федеральной поддержки субъектам необходимо представить свои заявки до 10 февраля, а до 1 марта должны быть заключены соответствующие соглашения.

Проект «Формирование комфортной городской среды» будет внедряться по двум направлениям – благоустройство дворовых территорий и создание зон общественных пространств. Муниципальные образования должны до 1 апреля разработать и опубликовать для общественного обсуждения проект муниципальной программы на 2017 год и утвердить ее до 25 мая.

До 1 ноября муниципалитетам необходимо утвердить муниципальные программы на период 2018-2022 годы. А также разработать дизайн-проект благоустройства дворовой территории и обустройства общественного пространства. При этом обязательно будут учитываться пожелания непосредственно собственников домов и зданий. До конца года все мероприятия должны быть реализованы.

На получение федеральной субсидии в Республике Саха (Якутия) имеют право 54 муниципальных образования, с численностью свыше 1000 человек, в том числе моногорода — г. Мирный, г. Нерюнгри, п. Удачный, п. Айхал, п. Нижний-Куранах, пгт. Мохсоголлох.

В программу благоустройства обязательно должны включить работы по ремонту проездов к домам, обустройство дворовых и общественных территорий скамейками, урнами, освещением. Эти расходы будут финансироваться за счет средств федерального бюджета. На другие элементы благоустройства — автопарковки, строительство детских и спортивных площадок, озеленение — можно будет привлекать средства со стороны. Это и сами жильцы, и предприниматели. Обязательным условием является непосредственное участие жителей в отборе и реализации проектов, а также в организации общественного контроля. Именно жители будут определять тот минимальный перечень мероприятий, которые необходимо будет провести во дворах.

На реализацию трехлетних планов благоустройства из госбюджета республики предусмотрено 450 млн. рублей. Таким образом, в республике на благоустройство территорий предполагается направить в общей сложности около 650 млн. рублей.

В существующий порядок предоставления и расходования субсидии на благоустройство будут вноситься изменения в соответствии с требованиями реализации федерального проекта.

Кроме того, по итогам встречи Главы Якутии с главами муниципальных образований республики поручено распределить республиканскую субсидию среди тех муниципальных образований, которые ранее не были получателями данной субсидии, а также предусмотреть в порядке поддержку на благоустройство дворовых территорий малообеспеченных и малоимущих семей.