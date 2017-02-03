Жители села Кюндядя указали на неэффективность освоения бюджетных средств местными властями

Население села Кюндядя Нюрбинского улуса во время встречи с рабочей группой правительства под руководством министра ЖКХ и энергетики Гаврила Левина заострило внимание на вопросах строительства школы и необходимости реконструкции электрических сетей.

В эти дни в Нюрбинском районе проходит отчет правительства республики. Рабочие группы посетят все населенные пункты района. 1 февраля в селе Кюндядя отчиталась делегация во главе с министром ЖКХ и энергетики Гаврилом Левиным.

По словам главы Кюндядинского наслега Юрия Васильева, в конце 2016 года в селе, которое в период ледохода и ледостава практически изолируется от внешнего мира, было открыто пожарное депо. Кюндядя получила порядка миллиона рублей из госбюджета Якутии для жителей, занимающихся разведением крупного рогатого скота. На средства Дорожного фонда отремонтированы уличные сети, в рамках Года благоустройства ограждена и благоустроена территория сквера, на средства бюджета республики ведется подготовка площадки для строительства спортзала. «По линии министерства спорта выделены средства на покрытие для спортплощадки и футбольного поля, в этом году планируем приступить к его установке», — поделился глава.

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В ходе отчета жители особо выделили вопрос строительства школы. Еще в 2014 году из бюджета республики необходимые средства были перечислены, однако они не освоены должным образом муниципальными властями. «В декабре прошлого года руководство района обнадежило население в скором возобновлении стройки, но сейчас даже нет одобренной Госэскпертизой документации», — сообщил глава села.

Жители Кюндяди поставили перед рабочей группой правительства вопросы о необходимости реконструкции электрических сетей. В связи с переводом практически всего жилого фонда на электроотопление случаются перебои с электроэнергией, поднимались вопросы об обоснованности повышения цен на ГСМ, разницы в тарифах на электрическую энергию в индивидуальных жилых домах разного типа, капитального ремонта здания сельского клуба, построенного в 90-х годах.

Все поднятые населением проблемы будут проанализированы. По сложившейся эффективной практике, на основе этого анализа будет разработано соглашение между правительством республики и муниципальным районом, в котором строго пропишут обязанности сторон, сообщает пресс-служба главы и правительства РС(Я).