Жители окраин Якутска получили беспроводной широкополосный доступ в интернет

Возможность подключения к беспроводному фиксированному широкополосному доступу в интернет появилась у жителей отдаленных от центра Якутска городских районов. В Ростелекоме отмечают, что надежная технология позволяет получать информацию со скоростью до 10 Мбит/с.

«Предоставление качественных и удобных цифровых сервисов для комфортной жизни и эффективного бизнеса – наша стратегическая задача», — отметил директор филиала Сахателеком ПАО «Ростелеком» Алексей Семенов.

В настоящее время беспроводная связь запущена в районе «ДСК», по Покровскому тракту (8, 9 км), Сергеляхскому шоссе (до 9 км) и в микрорайоне «Птицефабрика». При организации сети в зоне охвата сооружены две площадки с четырьмя базовыми станциями, которые дают возможность пользоваться услугами доступа в интернет по технологии БШПД со скоростью 10 Мбит/с. Абонентская плата составит 1500 рублей в месяц.

В Якутске впервые беспроводной ШПД появился в микрорайоне Марха. В Ростелекоме подчеркивают, что технология доказала удобство в использовании и свою надежность в условиях якутских морозов.