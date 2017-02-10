Жители Горного улуса: Отчет правительства Якутии налаживает диалог власти и народа

Завершающий отчет правительства в Горном улусе прошел в селе Бердигестях. Встреча с населением началась с открытия Года 100-летия народного поэта ЯАССР Семена Данилова в Центре духовности имени братьев Даниловых.

Первый заместитель председателя правительства республики — министр экономики Алексей Стручков отметил особое значение сохранения памяти и достояния якутских писателей, чей талант давно покинул границы северного края, – стихи Семена Данилова переведены на монгольский, японский, французский, английский, немецкий и другие языки.

На итоговый отчет в Горном улусе приехали многие жители других наслегов, чтобы услышать ответы на волнующие их вопросы. Во всех населенных пунктах они отмечали пользу и значимость практики проведения отчетов в селах, которые позволяют наладить диалог власти и народа, помогают вовлекать общество в решение существующих проблем.

Присутствовавшие поинтересовались вопросами строительства социальных объектов, реализации закона о дальневосточном гектаре, мер социальной поддержки малоимущих, пенсионеров и детей-сирот Великой Отечественной войны.

Министр имущественных и земельных отношений республики Евгения Григорьева рассказала о текущей ситуации по реализации 3 этапа федерального закона о дальневосточном гектаре. По состоянию на 7 февраля поступило 91 заявление на земли республики из других регионов. Важно отметить, что площадь Якутии, подпадающая под действие 119-ФЗ, еще сократилась, и составляет теперь порядка 24% от всей территории региона.

Также речь шла о мерах по сохранению экологии, как отметил представитель профильного ведомства, в рамках Года экологии разрабатывается региональная программа обращения с отходами, в рамках реализации которой будет запланирована вторичная переработка мусора.

На отчете присутствовал государственный советник Якутии Михаил Николаев. По его мнению, решение поставленных задач зависит не только от объемов выделяемых средств и механизмов государственного управления, но прежде всего от самосознания людей, сообщает пресс-служба Минэкономики республики.