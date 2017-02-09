Жители Белой Горы рассказали Галине Данчиковой об обеспечении лекарствами

У жителей Белой Горы по обеспечению лекарствами нареканий нет. Ассортимент лекарств достаточно широк, включая препараты для льготных категорий населения, рассказала директор поселковой аптеки Светлана Литвинова депутату Государственной Думы Галиной Данчикове.

Галина Данчикова, в рамках февральской региональной недели посетившая Абыйский улус, поинтересовалась, какие лекарства первой необходимости пользуются наибольшим спросом у жителей поселка, насколько повысилась их стоимость за последнее время. Депутата также интересовала доля отечественных лекарственных препаратов в перечне жизненно важных лекарств, насколько быстро пополняются запасы востребованных лекарств, учитывая сложную транспортную схему Абыйского улуса.

Отметим, что за последние два года серьезно расширился перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов. В него включено 96 новых наименований. Всего перечень включает 646 международных непатентованных наименований и полностью гарантирует оказание лекарственной помощи.

В декабре прошлого года на совещании у Дмитрия Медведева, где обсуждалась тема лекарственного обеспечения, вице-премьер Ольга Голодец проинформировала, что с 2014 года установлена новая процедура формирования перечня лекарственных препаратов. Новый формат обеспечивает максимальную открытость и вовлечённость экспертного сообщества, объективную и научную достоверность принимаемых решений. В работе комиссии при Министерстве здравоохранения РФ участвуют 46 экспертных учреждений.

Ольга Голодец отметила важную тенденцию последних лет – увеличение доли отечественных препаратов в перечне жизненно важных лекарственных препаратов. С ростом российской фармацевтической промышленности и реализацией программы импортозамещения их доля только за последний год выросла с 72% в 2015 году до 76,8% в 2016 году.

Также по информации вице-премьера, в 2017 году по просьбе производителей фармацевтической продукции список жизненно важных лекарств будет утверждаться не один раз в год, а по мере появления новых лекарственных препаратов. Как отметила Ольга Голодец, ожидается выход на рынок серьёзных лекарственных препаратов, которые помогут в борьбе и с онкологическими заболеваниями, и с некоторыми орфанными заболеваниями. Сейчас они проходят клинические испытания и уже находятся в высокой степени готовности.