Жители Абыйского улуса подняли вопросы строительства котельной и ремонта авиапорта

Правительственной группе во главе с министром финансов республики Валерием Жондоровым от жителей Абыйского улуса поступили вопросы, касающиеся сельского хозяйства, строительства котельной, ремонта авиапорта, рыболовства и регулирования численности хищников.

С 1 по 3 февраля в Абыйском улусе был проведен отчет правительства Якутии. В состав рабочей группы под руководством министра финансов Валерия Жондорова вошли депутат Государственной Думы РФ Галина Данчикова, заместитель председателя Государственного Собрания (Ил Тумэн) Виктор Губарев и заместитель министра охраны природы Яков Заровняев.

В день прибытия состоялся отчет исполнительных органов власти республики в селе Кенг-Кюель. От его жителей поступило много вопросов по разным направлениям. В области охраны окружающей среды были заданы вопросы по регулированию численности волков и медведей.

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2 февраля делегация работала в селе Куберганя. Ее возглавил министр по делам молодежи и семейной политике Афанасий Владимиров. Члены группы посетили социальные объекты. На встрече с населением были подняты вопросы сельского хозяйства, строительства котельной, ремонта авиапорта и рыболовства.

3 февраля заместитель министра охраны природы Яков Заровняев встретился с коллективом Абыйской инспекции охраны природы. Ее руководитель Петр Корякин ознакомил делегацию с итогами работы за 2016 год и планами на 2017-й.

Основной отчет правительства республики состоялся в поселке Белая Гора.