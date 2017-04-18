Жители 18 стран смогут посетить Дальний Восток по электронной визе

Определен перечень стран, граждане которых смогут посетить Россию по электронным визам через пункты пропуска в Свободном порту Владивосток. Соответствующий документ 17 апреля подписал председатель правительства России Дмитрий Медведев.

Министр России по развитию Дальнего Востока Александр Галушка сообщил, что упрощенным визовым порядком смогут воспользоваться жители стран Азиатско-Тихоокеанского региона: Брунея, Индии, КНР, КНДР, Мексики, Сингапура, Японии, Алжира, Бахрейна, Ирана, Катара, Кувейта, Марокко, ОАЭ, Омана, Саудовской Аравии, Туниса и Турции. Восьмидневную электронную визу иностранцы смогут получить с 1 августа.

«Тестирование пунктов пропуска начнется с 1 июля. Для практической реализации упрощенного визового режима требуется технически дооборудовать пункты пропуска. Именно для этой работы соответствующих служб и ведомств отводится время между принятием закона и фактическим введением электронной визы. Это принципиально новый механизм. Мы опробуем его в локальной точке от «а» до «я», отработаем организацию работы и после этого распространим этот механизм дальше», — подчеркнул Александр Галушка.

Глава Минвостокразвития России добавил, что в первую очередь, по новой схеме заработают пункты пропуска во Владивостоке. В перспективе прибыть по электронной визе иностранцы смогут в любой из пять регионов, где действует режим свободного порта – Приморье, Хабаровский край, Сахалинскую область, Чукотку и Камчатку. Консульский сбор взиматься не будет, то есть получение визы будет бесплатным.

По мнению вице-премьера – полпреда президента России на Дальнем Востоке Юрия Трутнева, введение механизма электронной визы «напрямую повлияет на улучшение инвестиционного климата и поможет развитию туристической отрасли».

Напомним, для того, чтобы получить визу, необходимо заполнить анкету на сайте МИД России. При положительном ответе виза будет проставлена прямо на российской границе. Срок рассмотрения заявки — 4 дня. Виза будет действовать в течение 30 дней с момента ее оформления.