Жителей села Колымское интересуют вопросы транспортного обслуживания и ЖКХ

Дорожники сделали зимник в село Колымское, что позволило отменить чрезвычайные меры в завозе топлива на ДЭС, и прекратить перевозку топлива снегоходами, вездеходами и автомобилями ГАЗ-66. В понедельник на этот маршрут выйдут топливозаправщики «Сахаэнерго». 26 января в селе побывал глава Нижнеколымского района Иван Суздалов.

В состав делегации вошли руководители филиала ГУП «ЖКХ РС(Я)», Нижнеколымского РЭС, ЦРБ, управлений образования, культуры и социальной защиты населения, отдела пенсионного фонда, отдела Роспотребнадзора. Одновременно машиной Управления культуры в село доставлено две тонны продуктов по линии «Якутоптторга».

В селе есть пекарня, но она требует полной модернизации, а средств на это нет. Оборудование энергоёмкое, что для частного производителя неприемлемо, к тому же надо ещё приобретать муку и другие ингредиенты, как гири висят долги от прежнего владельца и с этим тоже нужно что-то делать.

ДЭС исправно обеспечивает электроэнергией село. Но некоторые СМИ, по мнению сельчан, «окрестили» местных энергетиков, как воров и расхитителей. «Это не верно», — считают колымчане. Да, в отношении трёх человек ведётся следствие, но им инкриминируют хищение 6,3 тн, 100 литров и 100 литров топлива соответственно. Было это или не было установит суд. Но сейчас ясно, что было и другое. В частности, дизели, установленные на ДЭС, старые и у них повышенный расход топлива. Специалисты ДЭС показали главе района поршневые кольца, которые были установлены на одном из дизелей – они отработали совсем немного, но имеют большой износ, что свидетельствует о том, что они некачественные. Есть и некоторые другие факты, говорящие о том, что не все технологические моменты были учтены при учёте расходования топлива.

После посещения пекарни и ДЭС глава района побывал у предпринимателя Марии Мыкычановой. В январе в её магазине случилась беда – ночью произошло возгорание. Несмотря на неурочное время, сельчане пришли на помощь, помогли ликвидировать огонь и перенесли продукты в другое помещение, при этом даже не пострадал картофель. Она показала нам ассортимент продуктов, а он достаточно широкий. Хозяйка хочет восстановить пострадавший от огня магазин, и думаю, у неё это получится.

Проблемы сельской школы в Колымском известны не только в Черском, но и в столице республики. Ремонты здесь делаются регулярно, но по большому счёту это латание дыр. Здание морально и физически устарело. Необходимо строительство новой школы и в планах это есть, но, увы, начало строительства передвинуто на 2019 год. То есть и в 2017 и в 2018 году вновь придётся ремонтировать действующее здание… И ещё один момент: по плану в селе должны строить школу на 80 мест, но уже сейчас в ней 108 учащихся, и что потом – учится в две смены?! Требуется корректировка планов строительства, как по количеству учеников, так и срокам.

Проблемы с теплом есть и в сельском музее, который делит здание с библиотекой. Здание старое и этим всё сказано. Несмотря на все трудности, хозяйка музея Вера Тырылгина создаёт в помещениях необходимую уютную атмосферу. К работе она относится ответственно и творчески. «Сейчас я обустраиваю одну комнату для проведения мероприятий Года экологии. Здесь есть палеонтологические останки (ох и тяжело же их перетаскивать!), пейзажи родной тундры, будет ещё многое другое. Вообще этот зал у нас, как трансформер, недавно здесь были экспонаты, которые мы показывали в рамках Года кино. Завершаем оформление рукописной книги, посвящённой творчеству Нижнеколымского барда Валентина Бакшеева», – делится своими планами она.

Отчёт главы Нижнеколымском района Ивана Суздалова вызвал хорошую активность населения. Вначале Иван Павлович вручил почётные грамоты, благодарности и благодарственные письма в честь 85-летия района группе сельчан. Среди них – А. Слепцов, В. Томчук, Н. Протопопова, Э. Черепова, Е. Козьмина и др. Тамаре Неустроевой была вручена почётная грамота Управления ЗАГС РС(Я).

Глава района начал отчёт с информации о ситуации с недостатком топлива на ДЭС Колымского. Он рассказал о работе, проведённой администрацией района и энергетиками с первых часов после получения информации об этом и до настоящего дня. Благодаря помощи Матвея Оттох и других сельчан, начавших перевозить топливо на снегоходах, удалось не допустить неблагоприятного развития ситуации. В этом году энергетики доставят топливо в село больше обычного – запас будет на два месяца больше.

Информацию о работе, проведённой в 2016 году, глава начал с молодёжной политики, потом перешёл к вопросам рыболовства и оленеводства, выполнения заданий, установленных правительством, работы и проблем образовательных учреждений и др. После отчёта глава района предоставил слово руководителям ЖКХ, ЦРБ, РЭС, управлений образования, культуры и социальной защиты населения.

У Егора Делянского, Афанасия Гуляева, Татьяны Нутань-Кукват, Галины Котельниковой, Веры Кыткаут, Людмилы Каургиной, Анны Слепцовой были вопросы и к руководителю района и к руководителям предприятий и учреждений. Большой пласт вопросов касался сферы ЖКХ. В селе есть канализация, но она не стоит на балансе коммунальщиков, необходимо менять теплотрассы; котлы в котельной изготовлены из тонких труб и они быстро прогорают. Были вопросы по начислению квартплаты и холоду в некоторых жилых домах, о жилье для оленеводов. Были вопросы о работе дорожников на зимнике «Арктика», о сроках проведения съезда чукчей, заболеваемости туберкулёзом.

Жителей Колымского очень интересует вопрос транспортного обслуживания колымчан. В этом вопросе есть движение. Во-первых, в Якутске получен новый 12-местный катер, и ЛОРП обещает его доставить на первых теплоходах. Во-вторых, в районе имеются две вахтовки, и в ближайшее время будут получены лицензии на перевозку пассажиров. Что касается базирования вертолёта, то этот вопрос остаётся открытым, а вот решение по базированию вертолёта для спасателей уже принято.

Директор Нижнеколымского филиала ГУП «ЖКХ РС(Я)» Михаил Стрижов как мог ответил на вопросы. Но вот по холоду в квартирах, то это вопросы к сельской администрации – дома надо утеплять, где-то менять черновые полы, где-то проводить капитальный ремонт жилья.

И ещё раз о больном. Жителям села обидно за своих энергетиков, что прозвучало в нескольких выступлениях: «Специалистов ДЭС всегда хвалили, хвалили, а тут, если верить некоторым средствам массовой информации, они оказались ворами». Глава района на это заметил, что назвать человека виновным может только суд, компетентные органы проводят расследование. Но с другой стороны уже сейчас ясно, что не учитывались многие факторы, вызывающие повышенный расход топлива. Многие жители говорили, что оборудование ДЭС старое и необходима реконструкция, необходим завоз стратегического запаса топлива.

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Вопрос медобслуживания также прозвучал в ходе отчёта. Оленеводы просят направить в тундру вертолёт или вездеход с врачами: «Некоторые из нас годами не бывают в поликлинике». Главный врач Нижнеколымской ЦРБ Александр Николаев пообещал направлять группы врачей во время проведения сельхозмероприятий. Были вопросы о лекарственном обеспечении по федеральным спискам и лекарствах для инвалидов. Тут сельчанам посоветовали заранее заказывать лекарства. Глава района отметил, что решается вопрос отправки в село переносного флюороаппарата и обследования сельчан.

На протяжении ряда лет глава района начинал свои отчёты перед населением Походска. В этом году он начал с Колымского, и не только из-за того, что совсем недавно здесь действовал режим ЧС – это показатель того, что пришло время решать проблемы этого села, и делать это надо в тесном взаимодействии общественности, руководства села, администрации района и правительства нашей республики. В целом состоялся конструктивный диалог населения и власти. Чувствовалось, что люди не имеют информации по некоторым моментам жизни района и села. После завершения отчёта, глава района, руководители Управления социальной политики администрации района, филиала ЖКХ, РЭС, Управления соцзащиты около часа вели приём населения и общались с жителями села.

В ближайшее время в село отправятся специалисты «Коммунтеплосбыта», работники управления культуры и бригада врачей