Житель Карелии выиграл 9 млн рублей по лотерейному билету, приобретенному в отделении Почты России

Суперприз в размере 9 млн 250 тысяч рублей был разыгран в 93-м тираже лотереи «Золотая подкова». Выигрышным оказался билет, купленный в одном из отделений Почты России в Карелии.

Данный выигрыш стал одним из самых крупных за всю историю продажи лотерейных билетов в отделениях почтовой связи.

Полный выигрыш победителя составит 9 млн 350 тысяч рублей с учетом побед в других категориях.

По данным статистики государственных лотерей, за пять месяцев текущего года в отделениях Почты России объем продаж лотерейных билетов возрос на 55% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Более 6,5 млн выигрышных билетов оплачены посетителям Почты России непосредственно в отделениях почтовой связи, по выигрышным билетам выплачено свыше 824,5 млн рублей. Следует отметить, что в отделениях почты выплачиваются только выигрыши, не превышающие 1000 рублей, более крупные выигрыши выплачивают авторизованные представители Оператора лотерей.

С июля 2014 года на территории Российской Федерации проводятся только государственные лотереи. Целевые отчисления от продажи лотерейных билетов – это вклад в развитие отечественного спорта. Национальный почтовый оператор является одним из крупнейших агентов по реализации лотерейных билетов.

Сегодня приобрести билеты Всероссийских государственных тиражных и бестиражных лотерей в ассортименте можно в почтовых отделениях по всей стране.