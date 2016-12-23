Житель будущей Якутии — это гармонично развитый и конкурентоспособный человек

В рамках межрегиональной конференции «Республика Саха (Якутия)-2030/2050: Стратегия успеха» студенты, молодые ученые и экономисты обсудили вопросы развития человеческого капитала.

«Глобализация, ускорение научно-технического процесса и информационный бум резко обострили конкурентную борьбу как на внутренних рынках стран, так и на мировом рынке. Ресурс, который будет управлять данными обстоятельствами — это человеческий капитал», — рассказали организаторы молодежной площадки «Житель Якутии-2030».

По мнению участников дискуссии житель будущей Якутии это, прежде всего, гармонично развитый и конкурентоспособный человек. Для укрепления идентичности якутян реализуется единая национальная политика, создающая гражданское общество, как основу социально-экономического развития.

На площадке обсуждались вопросы общего и высшего образования, научные факторы социального прогресса и экономического роста.

В частности, как сообщил директор республиканского центра ресурсного образования Владимир Аржаков, одной из приоритетных задач ближайшего времени является ликвидация второй смены в школах.

«В соответствии с программой, принятой на уровне республики, эту задачу собираются решить к 2025 году. В общей сложности планируется построить 231 школу на 57,3 тысячи мест. На эти цели потребуется 70,2 миллиарда рублей», — сказал Аржаков.

На первом этапе к 2021 году предусматривается организовать односменное обучение учащихся 1-4 и 10-11 классов, к 2025 году — школьников с 5 по 9 классы.

В рамках молодежной площадки межрегиональной научно-практической конференции «Республика Саха (Якутия)-2030/2050: Стратегия успеха» были проведены заседания 4 круглых столов «Житель Якутии-2030», «Якутия — регион России, часть мира», «Экономика знаний и новые производства», «Корпоративная социальная ответственность — сфера достижения баланса интересов власти, бизнеса и общества».