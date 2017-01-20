Завершено строительство новой подстанции для жителей Южной Якутии

ОАО «ГлобалЭлектроСервис» завершило строительство подстанции «Майя» в Якутии. Новая подстанция повысит надежность электроснабжения потребителей Алданского района, а также свяжет этот район с Единой энергетической системой России.

На подстанции успешно завершены пробные испытания рабочим напряжением. Здесь установлены два автотрансформатора суммарной мощностью 250 кВА, комплектные распределительные устройства с элегазовой изоляцией 220 кВ и 110 кВ, шунтирующий реактор 220 кВ.

Заказчик — филиал ПАО «ФСК ЕЭС» – МЭС Востока.

ОАО «ГлобалЭлектроСервис» (входит в Группу «Сумма») – одна из ведущих инжиниринговых компаний России, осуществляющая строительство энергетических объектов в рамках EPC/EPCM-контрактов. Компания специализируется на строительстве объектов генерации, линий электропередачи, подстанций всех классов напряжения и осуществлении проектов в сфере энергосбережения и энергоэффективности. Сегодня компания реализует более 30 проектов на всей территории России. В ближайшие два года компания построит более 2 000 км электросетей и 3 000 МВА трансформаторной мощности.