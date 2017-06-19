Завершается первый этап комплексной программы исследования Якутии

В Москве в Постоянном представительстве Якутии при президенте РФ прошло заседание координационного совета по реализации программы комплексных научных исследований в Якутии, направленных на развитие ее производительных сил и социальной сферы. Завершается первый этап исследования – оценка состояния природы, человеческих ресурсов и экономики.

Напомним, что 29 августа 2014 года президентом Владимиром Путиным было дано поручение об организации комплексных научных исследований в Якутии, направленных на развитие производительных сил и социальной сферы республики.

Реализация программы проводится в три этапа. На первом этапе (2016-2017 годы) проводится оценка современного состояния природной среды, человеческого потенциала и социально-экономических комплексов субъекта. Второй этап (2018-2019 годы) включает разработку прогноза изменений природной среды, перспектив формирования рынков трудовых ресурсов, продукции и услуг, производимых в Якутии. На третьем этапе (2020 год) проводится разработка научно-обоснованных рекомендаций органам государственной власти Российской Федерации и Республики Саха (Якутия) в целях обеспечения рационального и безопасного природопользования, повышения качества жизни населения и ускоренного социально-экономического развития Якутии до 2050 года.

«Программа исследований ориентирована на наиболее проблемные зоны, которые в ближайшее время могут оказать значительное стагнационное воздействие на процессы модернизации, реализуемые в рамках стратегических документов развития страны. Реализация программы станет научной основой стратегического планирования социально-экономического развития республики как региона важнейших геостратегических интересов России в Арктической зоне и Дальнем Востоке», – сообщают в пресс-службе представительства.

Участники мероприятия заслушали и приняли предложения, касающиеся тематики исследований и объемов финансирования по второму этапу реализации программы в 2018-2019 годах. Следующее заседание rоординационного совета решено провести в сентябре.

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