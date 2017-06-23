Зампред Ассамблеи народов России: Мы не смогли поставить миру прививку от фашизма

О современных тенденциях в патриотическом воспитании российской молодежи на съезде ассамблеи народов Якутии рассказал ответственный секретарь комиссии по вопросам информационного сопровождения госполитики Совета при президенте по межнациональным отношениям Андрей Худолеев. По его мнению, первоочередными задачами ныне являются привитие подрастающему поколению духовно-нравственных ценностей и нейтрализация информационного воздействия Запада.

«На протяжении веков у нас было множество моментов, которые сплачивали людей воедино. Я говорю о нашем многонациональном народе. Взять, например, 4 ноября – празднуем освобождение Москвы от польских интервентов. Но многие не знают, что третье народное ополчение, которое изгнало поляков, набиралось в основном в Поволжье, и треть от общего числа ополченцев составляли мордвинцы. Или взятие Парижа в 1814 году. Союзная ставка тогда определила, что в столицу Франции первой должна въехать калмыцкая конница как наиболее отличившееся войско в рядах коалиции. Мы должны знать подобные примеры, которые нас объединяют», — отметил Андрей Худолеев.

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Далее он попросил вспомнить недавний указ президента России о стратегии развития информационного общества. «Там есть момент, согласно которому сейчас предпринимаются активные попытки размытия нашего национального самосознания и разделения России. Главный удар направлен на умы молодого поколения, а не на экономику посредством санкций. Поэтому первоочередной задачей в воспитании является нейтрализация информационного воздействия, нужно сделать упор в нашей работе на духовно-нравственные ценности», — подчеркнул ответсекретарь.

Перебороть подобное влияние, нацеленное на раскол российского общества, по его мнению, возможно правильным воспитанием на советском примере.

«Взять образовательный процесс в советской школе – там мы знакомились с эпосом народов СССР. Где закладывается социальная модель поведения? Именно в народных эпосах. Сейчас такого нет, и россияне не имеют представления о людях, населяющих страну. Очень тонкий и важный аспект упускается», — заметил выступающий.

Он призвал не бояться советского воспитания: «Или же дождемся у себя европейских ценностей, как в Украине, где вводят безвизовый режим со странами Евросоюза. Это ведь страшно, когда братский нам народ принимает чуждые ценности».

Большая ошибка, по его мнению, заключается в том, что в учебниках истории России все события заканчиваются 2012 годом. «Но ведь какие события произошли за это время! Взять хотя бы «Крымский синдром», когда еще наблюдали подобный этому общий праздник у народа? Мы не должны стесняться этого, хотя события успешно извращаются нашими европейскими друзьями. Важный момент – чтобы воспитывать патриотов, учителя тоже должны быть патриотами. А то бывают такие, которые касательно Крыма используют определения «аннексия» или «отжали». Это неправильно», — продолжил докладчик.

Также неверным является взгляд на Великую Отечественную, как на столкновение двух военных машин, хотя на самом деле это было противоборство двух идеологий: «Тогда на нас напали не немцы, а объединенные силы большей части европейских государств. Объединяла их идеология. Согласно современным социологическим исследованиям, в Европе действуют сотни неонацистских группировок, общая численность их участников приближается к 6 миллионам. Это говорит о том, что мы не смогли поставить миру прививку от фашизма».

Именно поэтому сейчас в российском обществе так нужна консолидация. «Важно показать всем народам России, что у нас общая судьба. Противопоставить это определенным силам, жаждущим обособить каждый народ нашей страны. Для этого они прививают молодежи праздники чуждые, заменяют русские слова на иностранные», — подчеркнул Андрей Худолеев.

Свою речь он закончил похвалой в адрес Якутии, где добились успехов в патриотическом воспитании молодежи.