Задержка и невыплата зарплаты: Следственное управление держит вопрос на контроле

Следком Якутии принимает заявления по вопросам восстановления трудовых прав и невыплаты заработной платы.

Граждане, работавшие вахтовым методом в других субъектах Российской Федерации, в том числе в районах Крайнего Севера, Дальнего Востока и приравненных к ним местностях, и не получившие зарплату, имеют право обратиться в следственные управления Следственного комитета по телефонам, интернет-приемным, адреса которых вы можете найти на сайте Следственного комитета Российской Федерации. (http://sledcom.ru/).