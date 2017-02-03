За три дня 26 россиян захотели взять «дальневосточный» гектар в Якутии

Жители регионов России начали подавать заявления на «дальневосточный» гектар в Якутии. На сегодняшний день поступило 26 обращений, сообщили ЯСИА в министерстве имущественных и земельных отношений региона.

Напомним, 1 февраля началась реализация третьего этапа федерального закона о «дальневосточном» гектаре. Он дает возможность получить бесплатную землю всем гражданам страны, вне зависимости от места прописки.

В феврале в уполномоченные органы Якутии поступило 500 заявлений, из них 26 подали граждане, проживающие за пределами региона. Это жители Москвы, Кировской, Ленинградской, Челябинской, Пензенской, Ростовской областей.