Ювелирные компании Якутии участвуют в выставке «Junwex -2017»

Ювелирные компании республики участвуют на крупнейшей ювелирной выставке «Junwex Петербург», открывшейся 1 февраля на выставочной площадке Санкт-Петербурга «Экспофорум».

В этом году почти все они расположились рядом в одном павильоне. Это компании: «Золото Якутии», «Бриллианты Якутии», «Жемчуг», «Айар Уус», «Кастинг Хаус», «Киэргэ», «Саха Алмаз», «Саха Дизайн», «Узор утум», «Симэх», «Уран Саха», «Саха Таас», «Саха Алаас», «Якутские бриллианты» и другие.

С первого дня работы выставки идет активная торговля. Стенды с украшениями якутских ювелиров всегда пользуются повышенным вниманием.

Каждый из посетителей смог познакомиться с многообразием украшений ювелирного мира, в том числе представленных уже известными якутскими мастерами, и приобрести изделия по ценам производителей.

На церемонии официального открытия юбилейной 25-й выставки «Junwex Петербург» среди почетных гостей были Президент «Гильдии производителей бриллиантов и ювелирных изделий РС(Я)», народный депутат Василий Власов, заместитель Постоянного представителя Республики Саха (Якутия) при Президенте РФ Юрий Кравцов, сотрудники представительства и якутяне.

3 февраля в рамках ювелирной выставки будут подведены итоги Всероссийского конкурса ювелиров на приз культурной столицы «Признание Петербурга». Все дни выставки экспертное жюри конкурса оценивает работы ювелиров, присуждая им звания изделий высокой художественной ценности. В конкурсе традиционно примут участие якутские ювелирные предприятия, которые представят на суд жюри свои эксклюзивные изделия. Известные якутские компании ежегодно поражают своими находками жюри и заслуженно получают дипломы конкурса за мастерство.

Выставка будет работать до 5 февраля и подарит петербуржцам и гостям Северной столице красоту, блеск якутских бриллиантов и эксклюзивные ювелирных украшений из нашей республики.

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«Junwex Петербург» — первый проект Junwex с богатой 25-летней историей, к тому же обладающий своей «изюминкой»: выставка каждый раз открывает год, устанавливает вектор дальнейшего развития и при этом старается соответствовать уровню Культурной столицы России. Традиционно выставка представляет практически все лучшие компании не только России, но и зарубежья. Именно поэтому экспозиция Ювелирного Форума занимает самую большую выставочную площадку города. Более 700 экспонентов демонстрируют свои лучшие изделия — ювелирные украшения, часы, столовые приборы, представительскую и сувенирную продукцию, художественное оружие и многое другое.