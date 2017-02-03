Юрий Куприянов: Межрегиональное сотрудничество должно способствовать повышению качества жизни

Возможность подписания соглашения между Якутией и Калининградской областью, перспективы сотрудничества двух регионов обсудили в ходе рабочей встречи постпреды субъектов в Москве Юрий Куприянов и Александр Деркач.

В ходе встречи стороны обменялись информацией о направлениях развития регионов, перспективах взаимовыгодного сотрудничества в области сельского хозяйства, здравоохранения, развития местного производства и обсудили возможность подписания соглашения между Якутией и Калининградской областью.

«Соглашение о сотрудничестве между нашими регионами может способствовать повышению темпов роста экономики каждого субъекта. Для этого нужно разработать совместные предложения по сферам взаимодействия», — предложил Александр Деркач.

«Каждый регион имеет свою структуру экономики, и от этого зависит спектр того, что он предлагает другому региону и что получает. Главное, чтобы это взаимодействие было взаимно стимулирующим. Межрегиональное сотрудничество должно способствовать развитию экономики, собственного производства, повышать качество жизни своих граждан», — считает Юрий Куприянов.

Речь шла также об обмене опытом работы представительств субъектов в федеральном центре.

Юрий Куприянов рассказал о сферах компетенции постпредства Якутии в Москве: «Постоянному представительству Якутии в Москве в этом году исполняется 95 лет. За это время накоплен огромный опыт работы, налажено эффективное взаимодействие с федеральным центром, регионами, идет поиск источников инвестирования, тем самым решаются вопросы экономического и социального развития республики во всех сферах», — сказал постпред Якутии.

Юрий Куприянов отметил, что работа постпредства также направлена на расширение социально-культурных связей, поддержку региональных ветеранских и молодежных общественных организаций в российской столице, разностороннее содействие и организационную помощь официальным и культурным делегациям, гражданам из республики. «Представление и защита интересов жителей республики – один из приоритетов работы представительства», — добавил он.

Во встрече также приняли участие первый заместитель постпреда Якутии Юрий Заболев, заместитель постпреда Тарас Попов, руководитель управления Ольга Быкова и замруководителя представительства Калининградской области Денис Салий.

В завершении встречи Юрий Куприянов пригласил представительство Калининградской области принять участие в мероприятиях, посвященных юбилейным датам – 95-летию создания ЯАССР и представительства республики, а также Днях Республики Саха (Якутия) в Москве, посвященных 385-летию вхождения Якутии в Российское государство, которые состоятся осенью 2017 года.