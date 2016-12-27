Юрий Куприянов и Виталий Сучков открыли День НеДальнего Востока в Москве

В минувшие выходные самый гостеприимный парк Москвы – Екатерининский — предстал жителям и гостям российской столицы как отражение многообразия российского дальневосточного пространства — Якутии, Чукотки, Камчатки, Сахалина, Приморского и Амурского краев – состоялся фетиваль дальневосточных народов.

Фестиваль «День НеДальнего Востока» в центре Москвы открыли руководитель департамента национальной политики и межрегиональных связей города Москвы Виталий Сучков и Постоянный представитель Республики (Саха) Якутия при Президенте РФ Юрий Куприянов.

Официальные лица отметили значимость проведения фестиваля дальневосточных народов.

Виталий Сучков напомнил, что история Москвы тесно связана с этим регионом, а в российской столице есть улицы и переулки, которые иллюстрируют жителям существующие связи с Дальним Востоком. В именах этих улиц – целая эпоха, жизнь людей, которые по собственной воле всю свою жизнь посветили освоению новых пространств, которым Москва благодарна за их самоотверженный труд и смелость. В этих именах –восприятие красивейшей земли: необыкновенная природа, непроходимые леса, чистейшие реки, лазурное небо, а главное – очень щедрые и душевные люди.

«Якутию и Москву объединяют тесные исторические связи, — сказал Юрий Куприянов. – Мы рады тому, что формирование благоприятной атмосферы межнационального согласия и взаимопонимания в мегаполисе, приобщение детей и молодежи к историческому многонациональному наследию, национальным языкам и культурным традициям Якутии и всего Дальнего Востока, способствует развитию многонациональных отношений в центре России. Ведь знание национальной культуры представителей разных народов ведет к пониманию, а от понимания — к уважению и толерантному отношению, сохранению лучших традиций, их приумножению и передаче молодым поколениям», — завершил свое выступление на открытии Юрий Куприянов.

В этот день в Екатерининском парке были представлены образцы национального наследия народов, живущих на территории Дальнего Востока.

На площадке «Выставка-ярмарка изделий дальневосточных народных промыслов и сувениров» Якутия была представлена продажей знаменитой экологически чистой рыбы, гости парка могли купить национальные якутские сувениры и украшения. Посетители парка участвовали и в национальных играх народов Дальнего Востока.

Мастера искусств и профессиональные коллективы подарили участникам мероприятия удивительные песни о любимом крае — Ольга Подлужная –Уутай исполнила музыкальные композиции на хомусе и бубне, коллективы кружили в национальных танцах — студенческий ансамбль «АйТал» отразил традиции якутского народа, а народный артист России Владимир Березин и его соведущая Мария Белоцерковская познакомили гостей с яркими культурными традициями жителей Дальнего Востока.

1 из 14