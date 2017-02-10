Юрий Куприянов: Дни Якутии в Москве повысят интерес к региону

Дни Республики Саха (Якутия) в Москве, которые пройдут в конце года, должны способствовать укреплению имиджа региона и усилить всесторонний интерес к нашей республике.

Об этом Постоянный представитель Республики Саха (Якутия) при Президенте России Юрий Куприянов сообщил в ходе заседания оргкомитета по подготовке и проведению мероприятий, посвященных юбилейным датам Якутии.

Напомним, что накануне Правительство Москвы поддержало предложение Главы Якутии о проведении Дней республики в Москве, и теперь мероприятия дней республики включены в план столичного правительства.

В рамках Дней республика намерена провести ряд мероприятий, которые охватят все сферы деятельности. Речь идет о встречах руководства региона с правительством Москвы, с представителями исполнительной и законодательной властей России, будет работать масштабная выставка, где представят социально-экономический потенциал республики, туристские бренды региона, разнообразные национальные изделия, москвичам устроят мастер-классы, а гости выставки смогут приобрести полюбившуюся им сельскохозяйственную продукцию товаропроизодителей Якутии. Кинопоказы, конференции, литературные встречи, памятные мероприятия также входят в программу.

Спектакль Государственного академического русского драматического театра «Путь Святителя Иннокентия. Алмазный крест», который Андрей Борисов поставит специально для показа российской публике в рамках юбилейных республиканских дат, должен стать главным украшением культурной программы.

В этот раз постпредство предложило разнообразить программу презентаций региона фотовыставкой под открытым небом в одном из самых туристических мест – на Старом Арбате и проведением аукциона главных якутских брендов — пушнины и драгоценных камней. Кроме того, предлагается разместить торговые точки производителей Якутии на площадках популярных в Москве ярмарок выходного дня, которые проходят во всех московских районах и собирают большое количество посетителей.

«Очевидно, что немаловажную роль в организации мероприятий в Москве играет место их проведения, — рассказывает руководитель управления по связям с общественностью постпредства Ольга Быкова. – От этого зависит, сколько людей посетят Дни Якутии. В этом году в рамках соглашения с правительством Москвы для проведения Дней Якутии нам предлагается ряд наиболее популярных и посещаемых московских площадок на безвозмездной основе. Постпредство ведет активные переговоры по этому вопросу с тем, чтобы оптимизировать все расходы на планируемые мероприятия и минимизировать нагрузку на бюджет».