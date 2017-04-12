Юнкоры детского движения «Стремление» приняли участие в медиафоруме в Казахстане

Делегация единого детского движения «Стремление» («Дьулуур») приняла участие в работе международного медиафорума детских и молодежных СМИ «Под счастливой звездой: Нам жить в новом мире!», который проходил в Казахстане. Юнкоры посетили мастер-классы и встретились с журналистами.

В медиафестивале принимают участие юнкоры различных регионов Казахстана, Белоруссии и Российской Федерации, журналисты-профессионалы, юные фотокорреспонденты, тележурналисты, видеооператоры, педагоги, психологи, родители, исследователи.

В первый день фестиваля гости из Якутии представили казахским коллегам детские и молодежные СМИ Якутии. Лена Андреева рассказала про детские издания «Кэскил», «Юность Севера», а также о деятельности направления «Юнкоры – рыцари пера» единого детского движения «Стремление» («Дьулуур»). Надежда Самсонова показала работу изданий холдинга «Сахамедиа».

На базе факультета журналистики и политологии Евразийского национального университета прошли мастер-классы по современным тенденциям развития мировой журналистики. Делегацию нашей республики принял декан факультета Кайрат Сак. Господин Сак предложил заключить меморандум о сотрудничестве в сфере обмена молодыми журналистами.

Для гостей и участников форума была проведена экскурсия в медиахолдинге «Казмедиа», где юные журналисты смогли увидеть как снимают телепередачи в различных сферах: искусство, дебаты, кулинария, шоу и выпуск новостей. Также якутской делегации была предоставлена возможность выйти на радио Казахстана.

Детское движение Якутии принимает участие в мероприятии в четвертый раз. Деловые и партнерские связи детских организаций двух республик основываются на меморандуме, подписанном в 2013 году руководителем единого детского движения «Стремление» («Дьулуур») Геннадием Охлопковым и президентом союза детских общественных организаций «Жулдыз» Республики Казахстан Еленой Дмитриенко.