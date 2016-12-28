Якутянка стала королевой Бала национальных культур России

Якутянка, студентка Московского университета связи и информатики Лена Новикова стала королевой Молодежного бала национальных культур — 2016, а студент из республики, обучающийся в РУДН, Петр Артамонов вошел в двойку финалистов за звание короля Молодежного бала. Фестиваль «Молодёжные встречи гражданской солидарности «Диалог культур – Единый мир» прошел в Центральном музее Великой Отечественной войны в Москве. В рамках мероприятия состоялся Молодежный бал национальных культур.

По мнению организаторов фестиваля, выйти из бесконечной череды геополитических, религиозных и национальных противоречий можно лишь одним способом — через искусство диалога. «Наш проект создаёт условия этнопространства для свободного культурного диалога людей из разных точек России и СНГ, а также из зарубежных стран. Сохраняет и популяризирует традиционные культуры народов России и СНГ как основы для понимания и уважения наций, воспитывает этническую терпимость в обществе, реализует программу, направленную на содействие укреплению дружбы между народами», — говорят организаторы фестиваля.

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Молодежный бал — мероприятие, состоявшееся при поддержке Департамента национальной политики и межрегиональных связей города Москвы. Его гости — представители вузов и молодежных организаций Москвы рассказали о национальных традициях регионов России, поделились результатами своей общественной работы и, конечно, встретили наступающий Новый год.

Ведущей праздничного вечера стала известная телеведущая и журналист Яна Чурикова. Концертная программа была наполнена интерактивными конкурсами с участием Деда Мороза и Снегурочки, призами, подарками и сюрпризами. Выступления кавер-групп, национальных коллективов, исполнение артистами всем известных песен о Москве внесли свой колорит в торжественный вечер. Специальным гостем мероприятия стал известный актер Виталий Гогунский.