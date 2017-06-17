Якутянка Александра Томская вошла в пятерку лучших на Startup Village-2017

На минувшей неделе в «Сколково» завершилось главное мероприятие инновационной жизни — конференция Startup Village, на которой со своими проектами выступили якутские инноваторы. Аспирант Физико-технического института СВФУ Александра Томская по итогам питч-сессии «Конкурса идей» вышла в финал Startup Village-2017 и вошла в пятерку лучших.

Мероприятие проходило в пятый раз и носило международный характер. Более 20 тысяч человек из 60 стран приняли участие в конференции, 1500 инвесторов ознакомились с 4000 стартапами.

Напомним, Startup Village — это логическое завершение конкурса стартапов Open Innovations Startup Tour-2017 — роуд-шоу институтов развития, которое охватило 14 городов России, Казахстана, Азербайджана и Армении.

Так, в конце января 2017 года на конкурсе стартапов Open Innovations Startup Tour (OIST) в Якутии были определены девять победителей. Обладатели трех первых мест по трем направлениям (биомедицинский, индустриальный, IT-треки) завоевали право участвовать в полуфинале Startup Village.

1 из 4

Таким образом, на Startup Village республика представила следующие проекты:

— «Система контроля и управления доступом с использованием мобильного телекоммуникационного устройства», победитель IT-трека OIST, резидент технопарка «Якутия», обладатель «Золотой медали» Московского международного Салона изобретений и инновационных технологий «Архимед-2017» Трофим Шейкин.

— «Роботизированные хирургические инструменты», победитель биомедицинского трека OIST Денис Антонов.

— «Получение люминофора на углеродных квантовых точках для использования в OLEDs», победительница индустриального трека OIST, аспирант Физико-технического института СВФУ, обладательница специального приза от компании «АЛРОСА» Александра Томская.

Якутяне выступили с докладами на питч-сессии «Конкурса идей» перед ведущими международными экспертами, сражаясь за 1 миллион рублей. На этот раз инноваторы не выиграли заветную сумму, но имели возможность окунуться в деловую программу конференции, которая включала более 150 технологических сессий, посвященных исследованиям технологических трендов, становлению новых рынков, трансформации бизнес-моделей и интеграции прорывных технологий в бизнес-практику. Побывали на выставке Startup Village (увидели беспилотный автобус «КамАЗ», новые разработки в области хранения «Big Date» и многое другое) и, конечно, встретились с инвесторами.