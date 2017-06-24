Якутянин заплатил 200 тысяч за устроенный пожар

Нюрбинские судебные приставы взыскали с жителя Якутии штраф в размере 200 тысяч рублей за нарушения правил пожарной безопасности, которые привели к возникновение лесного пожара.

«В местности «Хооллуга» на территории Жарханского наслег один из местных предпринимателей решил сжечь порубочные остатки лесоделяны, в результате чего произошел пожар. Возгорание было ликвидировано только на следующий день. По данному факту департамент по лесным отношениям Якутии обратился в суд с иском о возмещении ущерба», — сообщили ЯСИА в пресс-службе республиканского управления Федеральной службы судебных приставов.

Суд определил взыскать с якутянина в пользу ведомства затраты по тушению пожара в размере 200 тысяч рублей. Мужчине пришлось заплатить штраф.