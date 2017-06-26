Якутянин попал в число десяти первых участников Всемирного фестиваля молодежи и студентов

На официальной странице XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов опубликованы имена тех, кто отправится в Сочи на Всемирный фестиваль молодежи и студентов. В их числе молодежный лидер Геннадий Охлопков из Якутска. Десять счастливчиков, победивших в конкурсе фестивального наследия, ждут персональные путевки и памятные подарки от дирекции всемирного фестиваля.

Как рассказал ЯСИА руководитель Единого детского движения «Стремление» Геннадий Охлопков, организаторы в апреле месяце объявили конкурс под названием «Три шага до фестиваля».

Каждый желающий мог выложить фотографию фестивального наследия прошлых лет у себя в странице Instagram – здания, марки, значки, монеты, статуэтки, флажки, открытки, памятные семейные фотографии и другие объекты. Также участник должен был рассказать об акции, описав фото.

«С момента принятия решения о проведении Всемирного фестиваля на территории России, я для себя поставил цель – попасть в число участников крупнейшего события года. В свободное время вечерами изучал материалы о фестивале. В один день обнаружил информацию о проведении данной акции. Не откладывая возможность, в тот же вечер сделал пост на своей странице в Instagram, – отмечает Геннадий Охлопков. – О фестивале я впервые узнал, когда учился в шестом классе. Петр Оготоев, мой дядя, является первым профессиональным хомусистом в Якутии. В молодые годы он участвовал в международных и Всесоюзных фестивалях, в том числе в XII Всемирном фестивале молодежи и студентов в Москве и XIII фестивале, прошедшем в Пхеньяне. Дядя часто рассказывал мне истории о фестивалях и показывал фотографии. В то время эти события для меня были недосягаемыми. Теперь, спустя годы, такая возможность выпала нам, нынешней молодежи. Горжусь тем, что наша страна взяла на себя ответственность за проведение данного мероприятия уже третий раз за фестивальную историю. Это большое событие, и я рад участвовать в нем!»

По итогам собеседования он был рекомендован конкурсной комиссией для участия по направлению «Лидеры НКО».