Якутяне стали членами Восточного отделения Российской академии космонавтики

Заместитель директора по развитию и инновационной деятельности Института физико-технических проблем Севера СО РАН Василий Ефимов и главный специалист Управления экологической безопасности Министерства охраны природы Якутии Владислав Ушницкий стали членами Восточного регионального отделения Российской академии космонавтики имени К.Э. Циолковского. Их кандидатуры утвердили 2 февраля в ЗАТО г. Циолковский Амурской области на заседании Восточного отделения.

Отделение в Амурской области является восьмым по счету филиалом Российской академии космонавтики и первым на Дальнем Востоке. Региональные подразделения уже есть в Московской области, Санкт-Петербурге, Поволжье, Калужской, Воронежской, Саратовской и Казанской областях.

Задачами отделения являются научно-исследовательская деятельность, издание учебных пособий по космонавтике, подготовка специалистов для космодрома «Восточный» посредством создания аэрокосмических классов и целевой подготовки бакалавров, магистров и специалистов.

Якутия является активным участником деятельности Восточного отделения, принимает участие в совещаниях, конференциях и других мероприятиях, включая запуск Ракеты-носителя «Союз 2.1а» с космодрома «Восточный» 28 апреля прошлого года.