Якутяне принимают активное участие в пресс-конференции Владимира Путина

Владимир Путин в двенадцатый раз проводит большую пресс-конференцию. В этом году на мероприятие аккредитовано рекордное число журналистов — 1437 человек, в том числе журналисты из Якутии. Представители улусных изданий, газет «Якутия», «Кыым», Якутского-Саха информационного агентства, НВК «Саха» попытаются привлечь внимание главы государства и задать вопрос.

Как сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, в ходе пресс-конференции могут прозвучать вопросы, касающиеся экономики и социальных обязательств. Он отметил, что внутренняя повестка традиционно является темой номер один.

Что касается международной повестки, на мероприятии ожидаются вопросы о ситуации в Сирии, перспективах развития российско-американских отношений, а также об урегулировании конфликта на Украине.

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Напомним, на пресс-конференции в 2015 году якутским журналистам не удалось задать свои вопросы, но они были переданы главе страны. По одному из них, который касался отработки на территории республики методики оказания медпомощи отдаленным районам, принято решение на федеральном уровне. Минздрав России подтвердил, что республика войдет в список регионов, участвующих в пилотной программе развития санитарной авиации. В следующем году в федеральном бюджете уже заложено около 3 млрд рублей.

Якутские журналисты примут участие в пресс-конференции Владимира Путина