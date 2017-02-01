Якутяне примут участие в национальном этапе «Global Management Challenge» в Москве

Победители якутского регионального кубка «Global Management Challenge» готовы приложить максимум усилий на национальном этапе игры в Москве и ставят перед собой только одну цель – победить. Об этом ЯСИА рассказала капитан команды «Invest Yakutia» Туйара Максимова.

Отметим, что на прошедшей 26 января игре команда Агентства инвестиционного развития республики под названием «Invest Yakutia» стала лучшей из 8 команд, отобранных во второй региональный этап международной бизнес-игры «Global Management Challenge».

«Мы очень воодушевлены, что стали чемпионами первого кубка республики по стратегии и управлению бизнесом «Global Management Challenge». Рады, что в свое время приняли решение участвовать в этой игре», — сообщила ведущий маркетолог отдела продвижения инвестиционных проектов Агентства Туйара Максимова, являющаяся капитаном команды победителей.

Она рассказала, что бизнес-симулятор, на котором проходила игра, наглядно демонстрирует взаимосвязь всех факторов производственного предприятия. Так, участникам необходимо было соотносить производственные мощности с объемами продаж, а также просчитывать увеличение расходов на повышение качества и привлечение клиентов с финансовыми возможностями. «Кроме того, нужно вовремя реагировать на действия конкурентов, чтобы не потерять свою долю рынка и, соответственно, выручку. В этой игре действительно невозможно выиграть случайно, так как непродуманные решения быстро приводят к потере конкурентоспособности», — подчеркнула собеседница агентства.

Факторами успеха Туйара Максимова считает совместную работу сплоченной команды, определение стратегии и целевых показателей с самого начала игры и быстрый анализ конкурентов. «Умение работать в программе Excel также сыграло решающую роль. Я считаю, что у нас сильная команда. Среди нас имеются кандидат экономических наук, выпускник программы MBA американского университета и дипломированный специалист по международным стандартам финансовой отчетности, состоящий в Ассоциации присяжных сертифицированных бухгалтеров. Я сама недавно окончила программу магистратуры по международным финансам в Германии. Поэтому все решения у нас дотошно обсуждались, и иногда только наличие финансовых расчетов помогало прийти к единому мнению», — поделилась Туйара Максимова.

На национальный финал чемпионата, который пройдет в марте в Москве, команда планирует поехать в таком же составе. «Мы готовы приложить максимум усилий, чтобы выиграть, и настроены участвовать с прицелом на победу. Сейчас проходит тренировочный этап между победителями нескольких регионов, который не влияет на результаты игры. Мы надеемся, что он поможет нам немного оценить будущих конкурентов», — добавила капитан команды в конце беседы.

В Москву, как сообщила ЯСИА организатор игры от центра инновационных образовательных технологий Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте России Елена Климчук, съедутся команды из 10 регионов страны. Все они будут бороться за право считаться национальными чемпионами «Global Management Challenge» и представлять Россию на международном этапе игры, который пройдет в Катаре в апреле этого года.

По итогам республиканского финала регионального этапа соревнования на Кубок «Global Management Challenge» второе место заняла команда «GM-MG», представленная выпускниками Майинской гимназии Мегино-Кангаласского улуса, а третье место взяла команда «Омега 5», составленная представителями Республиканской инвестиционной компании.