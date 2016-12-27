Якутяне побывали на Всероссийской юнармейской елке

В Москве с 20 по 22 декабря прошла Елка юнармейцев России – первая в истории созданного в мае общероссийского военно-патриотического движения. Маленькие представители разных регионов страны собрались для участия в главном юнармейском событии этой зимы, а их руководители – для обмена опытом и внесения предложений по дальнейшему росту «Юнармии».

В состав делегации Якутии вошли 6 человек, в числе которых три представителя местных штабов «Юнармии». Возглавил делегацию руководитель якутского регионального отделения Анатолий Храмов.

Юнармейская елка состояла из нескольких этапов, начиная от военизированной игры «Захват» и экскурсии в парке Министерства обороны «Патриот» и заканчивая новогодним представлением «Волшебная звезда желаний», проходившим в правительстве Москвы. Юнармейцы успели познакомиться друг с другом, посостязаться в силе, ловкости и сноровке, а также окунуться в мир сказочной новогодней сказки, сдобренной современными спецэффектами. Кроме того, юнармейцам посчастливилось принять участие в историческом событии – открытии памятника дважды Герою Советского Союза, «Маршалу Победы» Константину Рокоссовскому с участием его дочери Надежды Рокоссовской.

Анатолий Храмов ознакомил присутствующих с развитием «Юнармии» в Якутии, деятельностью республиканских органов государственной власти, общественных структур и ведомств по развитию юнармейского движения, внес ряд предложений по модернизации общих механизмов работы, которые были поддержаны другими регионами, выразившими готовность к сотрудничеству и обмену опытом.

Он также предложил организовать десант главного штаба «Юнармии» во время IV Патриотического слета учащихся и молодежи Якутии, а также поднять уровень мероприятия до дальневосточного. Кроме того, было предложено в перспективе провести «Гонку героев» в Якутии, по поводу чего сейчас ведутся переговоры.