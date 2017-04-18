Якутяне одними из первых присоединились к московской экологической акции

В Москве 17 апреля стартовал весенний этап акции «Миллион деревьев». Напомним, что она проводится в российской столице последние четыре года, за это время на улицах мегаполиса уже высажено около полутора миллионов деревьев и кустарников.

Якутяне стали одними из первых, кто присоединился к главному весеннему московскому экособытию. На одной из старейших улиц Москвы – Старой Басманной – представители республики высадили туи. Якутия решила поддержать намерения московских властей по озеленению столицы, приурочив массовые высадки деревьев не только к Году экологии в России, но и к юбилейным республиканским датам. Теперь в планах якутян – посадить деревья в самом сердце Москвы, на Арбате.

Но главным экологическим и памятным событием станет появление в российской столице Якутской аллеи, которое запланировано в рамках мероприятий, посвященных Дню Республики Саха (Якутия), 95-летию ЯАССР и постпредства в Москве.

1 из 4