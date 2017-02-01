Якутуголь принял участие в открытии Года экологии в Нерюнгринском районе

Компания «Якутуголь» (входит в Группу «Мечел») приняла участие в официальном открытии Года экологии в Нерюнгринском районе. Мероприятие проходило под эгидой министерства охраны природы республики.

Вопросам экологической направленности в «Якутугле» уделяют особое внимание. На предприятии разработана комплексная программа по охране окружающей среды и улучшению экологической обстановки в зоне производственной деятельности компании. На постоянной основе проходят мероприятия в области охраны атмосферного воздуха, земель, водных ресурсов, а также безопасного обращения с отходами. Ежегодно проводится анализ более 5,5 тысяч проб состава приземного атмосферного воздуха, природных и сточных вод.

В подразделениях компании работает большой спектр пылегазоочистного оборудования, эффективность степени очистки которого составляет до 98%. Регулярно ремонтируются, а при необходимости реконструируются системы осушения поля угольного разреза «Нерюнгринский», в том числе очистные сооружения, уменьшающие концентрацию загрязнений в сточных водах до нормативных показателей. «Якутуголь» отслеживает характеристики сбрасываемых вод: в течение года производится более 100 замеров по 21 химическому элементу. Отходы производства и потребления передаются специализированным организациям для их дальнейшей переработки и утилизации.

Компания уделяет пристальное внимание восстановлению отработанных в процессе угледобычи земель. В прошлом году «Якутуголь» рекультивировал 70 гектаров земли. Для этих целей выделено более 28 млн рублей.