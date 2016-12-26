Якутуголь поздравит детей с Новым годом

Праздничные мероприятия для детей сотрудников АО ХК «Якутуголь»(входит в Группу «Мечел») пройдут в период с 21 по 28 декабря в центре культуры и духовности А.С. Пушкина.

Девчонок и мальчишек ждут веселые игры, песни, танцы вокруг елки и, конечно же, встреча со сказкой и любимыми героями – Дедом Морозом и Снегурочкой. Для малышей творческий коллектив центра культуры и духовности подготовил новогоднее представление-сказку «Летучий корабль». Для ребят постарше – зажигательнее дискотеки и яркую развлекательную программу.

По доброй традиции все дети получат сладкие подарки, а также мягкие игрушки и сувениры в виде петушка – символа 2017 года.

Сладкие презенты получат не только дети «якутуглевцев». В качестве благотворительной помощи более 750 подарков подготовлено для детей с ограниченными возможностями, воспитанников детского дома, воскресной школы при храме Казанской иконы Божией Матери, республиканского дома-интерната для умственно-отсталых детей, учеников школы-интерната эвенкийского села Иенгра.