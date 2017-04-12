«Якутуголь» организовал для сотрудников День здоровья на свежем воздухе

Традиционный спортивный праздник «Зимний день здоровья» состоялся в АО ХК «Якутуголь».

Мероприятие проходило на западном склоне горнолыжной базы, в нем приняло участие 8 команд. Свои сборные делегировали все подразделения компаний «Якутуголь» и «Эльгауголь».

Программа включала в себя шесть конкурсных этапов. Участники играли в футбол на снегу в огромных ботинках, соревновались в метании надувного копья и перетягивании каната, боксировали в гигантских перчатках, принимали участие в командных эстафетах. Отдельный конкурс – «Веселые старты» – организовали для детей угольщиков, которые пришли поддержать своих родителей и также хотели испытать себя на полосе препятствий. Вне зависимости от спортивных достижений каждый из них получил сладкий приз.

Абсолютным победителем зимних соревнований, причем, уже несколько лет подряд, признана команда угольного разреза «Нерюнгринский», на вторую ступень пьедестала вышла сборная нерюнгринской автобазы, бронзовыми призерами стала команда автобазы технологического автотранспорта. Победители в отдельных этапах соревнований и в командном зачете были награждены грамотами и подарочными сертификатами. Команда угольного разреза «Нерюнгринский» удостоена памятного кубка.

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«Якутуголь» не изменяет своим традициям: каждый год в апрельские дни на свежем воздухе коллективами всех подразделений компании мы проводим зимний День здоровья. Приятно, что на этот спортивный праздник работники приходят вместе со своими семьями, детьми. На протяжении всего спортивного праздника, несмотря на серьезную конкурентную борьбу, на площадке царила атмосфера взаимной поддержки и дружелюбия», – отметил управляющий директор АО ХК «Якутуголь» Игорь Хафизов.