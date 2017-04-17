«Якутуголь» ежегодно анализирует более 5,5 тысяч проб состава воздуха, природных и сточных вод

Сотрудники компании «Якутуголь» приняли участие в республиканском съезде экологов, посвященном Году экологии и особо охраняемых природных территорий.

На мероприятии были представлены делегаты со всех улусов и городских округов республики, народные депутаты, члены правительства, представители надзорных ведомств, экологических общественных организаций, ученые, специалисты-экологи промышленных предприятий.

Руководитель службы экологии «Якутугля» Александр Сабуров присутствовал на дискуссии, посвященной воздействию на окружающую среду предприятий горнодобывающей отрасли. В своем выступлении он отметил, что компания ежегодно анализирует более 5,5 тысяч проб состава приземного атмосферного воздуха, природных и сточных вод. Для отслеживания характеристик сбрасываемых вод в течение года «Якутуголь» производит более 100 замеров по 21 химическому элементу.

В подразделениях компании работает большой спектр пылегазоочистного оборудования, эффективность степени очистки которого составляет до 98%. Отходы производства и потребления передаются специализированным организациям для их дальнейшей переработки и утилизации. Отработанные в процессе угледобычи земли рекультивируются. В прошлом году «Якутуголь» восстановил 70 гектаров нарушенных земель. Для этих целей выделено более 28 млн рублей.