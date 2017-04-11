Якутску выделили 141 миллион на благоустройство домов и общественных мест

Городу Якутску из федерального бюджета на 2017 год выделен 141 миллион рублей на благоустройство дворовых территорий и общественных пространств.

Якутск впервые попал в десятку городов России, кому выделят такие внушительные денежные средства в рамках федерального проекта по созданию благоприятной городской среды.

«Надеемся, что благодаря выделенным средствам из федерального и республиканского бюджетов, наш город станет красивее и комфортнее для проживания граждан, – говорит первый замглавы Якутска по городскому хозяйству Дмитрий Садовников. –Отмечу, что и раньше у города были программы по внутриквартальному благоустройству и по ним выделялись и предусматривались определенные денежные средства. Но теперь, с поступлением федеральных денег, муниципальные программы объединились в одну большую программу».

«141 миллион рублей – это, конечно, большая сумма. Впервые такие денежные средства выделяются именно на благоустройство. Причем, не просто для благоустройства в виде ямочного ремонта, а именно для создания комфортной городской среды», – отметила главный архитектор города Ирина Алексеева.

Во дворах будут обустроены проезды, дворовое освещение. Минимальный перечень благоустройства дворов включает также скамейки и урны. Но есть еще и дополнительный перечень, который можно будет обеспечить за счет спонсоров, благотворительности или за счет участия горожан. Одно из условий федеральной программы – трудовое или финансовое соучастие населения. «Очень важно, чтобы люди вышли и сами обустроили свою территорию», – сообщают в мэрии.