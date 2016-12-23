Якутским СМИ предложили активизировать работу по решению проблемы социального сиротства

Несмотря на то, что в Якутии число воспитанников детских домов год от года сокращается, проблема социального сиротства по прежнему остается актуальной. Большую помощь здесь, по мнению специалистов, могут оказать СМИ, активизировав пропаганду семейных форм устройства детей-сирот.

«Данные проведенного нами анализа свидетельствуют о недостаточной активности республиканских средств массовой информации по преодолению социального сиротства. Освещение в СМИ все еще носит эпизодический, разовый характер и во многом связано с отрицательными сторонами — новостями, имеющими криминальный, негативный характер», — заявила на заседании консультативного совета при СКР по Якутии директор республиканского центра развития семейного устройства и социализации детей-сирот Антонина Аммосова.

Социальная реклама в виде размещения баннеров в торговых центрах, местах массового пребывания людей не доказала свою эффективность. Гораздо больше людей обращаются в отделы опеки после того, как увидели рекламу на остановках, посмотрев телепередачи. Большую роль играет визуализация проблемы, считают специалисты. При этом печатные и интернет-издания более склонны публиковать материалы негативного характера.

«Очень мало материалов, формирующих позитивный имидж семейного жизнеустройства сирот. Да, наши дети непростые, но надо понимать, почему они стали такими. Ведь в этом большая вина именно взрослых», — говорит Аммосова.

Ситуация с определением детей-сирот в приемные семьи непростая — на сегодняшний день большинство находящихся в интернатах уже заканчивают школу. Как правило, этот возраст сопровождается определенными сложностями в поведении.

Но эти проблемы решаемы. Сегодня в социальных службах работают квалифицированные специалисты, владеющие методиками консультирования и подготовки потенциальных приемных родителей. Большую помощь оказывают активисты — общественники.

«Да, непросто, взять подростка. Это уже личность, со своим характером, своими представлениями об окружающем мире. Важно найти общий язык с ним, подержать, дать ему понять себя, стать увереннее, сильнее. Я сама воспитываю шестерых приемных детей и могу с уверенностью сказать, что к любому трудному подростку можно и нужно найти подход», — подчеркивает руководитель ассоциации приемных родителей Якутска Надежда Корякина.

Данная общественная организация проводит огромную работу — тренинги, семинары, индивидуальные консультации с детьми, приемными родителями. Много ездят по районам, организуют встречи. При этом их деятельность построена не только на энтузиазме — это профессионалы, имеющие большой опыт практической работы, педагогическое образование.

Такой опыт необходимо пропагандировать — публиковать статьи, снимать передачи. Не давить на жалость, а вместе решать проблему социального сиротства, ставшего уродливым явлением сегодняшнего дня, уверены специалисты.

На заседании консультативного совета было принято решение рекомендовать республиканским СМИ всерьез заняться социальными проектами по пропаганде устройства детей-сирот в приемные семьи. Подобные рекомендации должны быть поддержаны общественными организациями, органами власти, бизнес-сообществом.