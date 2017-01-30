Якутский гидрометцентр: На северных реках возможно повышение уровня воды с заторами

В республике не исключают пересмотр прежних схем по ослаблению прочности льда на наиболее затороопасных участках рек в зависимости от складывающейся ситуации.

«Заторы льда на основных реках Якутии неизбежны. Формирование мощных заторов, при которых максимальные уровни воды могут превышать опасные отметки, будет зависеть от конкретных гидрометеорологических условий», — предупредил на заседании научно-технического совета Ленского бассейнового водного управления Росводресурсов начальник Гидрометцентра республики Александр Аржаков.

По предварительному прогнозу, на Яне, Индигирке и Колыме из-за больших снегозапасов ожидается высокая водность при прохождении весеннего половодья. Возможно превышение критических уровней воды с заторами льда в поселке Зырянка и городе Среднеколымске. Особое внимание Якутское УГМС обращает на бассейн реки Алазеи, где по той же причине не исключается затопление наслегов в Среднеколымском и Нижнеколымском районах. При этом высокие уровни воды могут сохраниться до осени 2017 года. Уточненный прогноз по притоку в Вилюйское водохранилище появится не ранее 25 марта.

«На сегодня исходной гидрологической информации для подготовки более точного прогноза на май и июнь не хватает, поэтому предварительную консультацию о прохождении весеннего половодья Гидрометцентр выпустит 6 марта», — добавил Аржаков.

В настоящее время ЛБВУ предлагает придерживаться прежних схем ослабления прочности льда на реках на 47 затороопасных участках рек Лены и Колымы, в том числе планируется зачернить 475 га ледового поля, общая длина распиловки льда составит 58 км. На реках Алдан, Амге, Нюе, Токко мощность зачернения охватит 185 га.

«Предлагаю принять за основу схемы, а по сути еще раз их рассмотреть, исходя из снегозапасов и толщины льда сложившихся на середину марта», — подвел итог заседания первый вице-премьер, председатель КЧС Алексей Колодезников.