Якутские журналисты с пониманием отнеслись к переносу пресс-конференции Путина

Журналисты из Якутии примут участие в традиционной большой пресс-конференции Президента России Владимира Путина, которая состоится 23 декабря.

Впервые в истории проведения встреч с прессой мероприятие было перенесено в связи с участием Владимира Путина в траурной церемонии прощания с послом РФ в Турции Андреем Карловым.

Представители улусных изданий, газет «Якутия», «Кыым», Якутского-Саха информационного агентства, Национальной вещательной компании «Саха» с пониманием отнеслись к принятому решению. Ранее глава Якутии Егор Борисов направил телеграмму в МИД РФ со словами соболезнования.

«Совершенное в Анкаре злодеяние еще раз доказывает, что сегодня весь мир должен сплотиться в борьбе с международными терроризмом, наносящим подлые удары в спину мирным людям», — считает он.

По информации пресс-службы Кремля, в этом году аккредитовалось рекордное количество представителей средств массовой информации — 1437 человек со всего мира. Общее число желающих задать вопрос увеличивается с каждым годом.

Напомним, что на пресс-конференции в 2015 году якутским журналистам не удалось задать свои вопросы, но они были переданы главе страны. По одному из них, который касался отработки на территории республики методики оказания медпомощи отдаленным районам принято решение на федеральном уровне. Минздрав России подтвердил, что Якутия войдет в список регионов, участвующих в пилотной программе развития санитарной авиации. В следующем году в федеральном бюджете уже заложено около 3 млрд рублей.

Как ранее заявлял пресс-секретарь Дмитрий Песков, в этом году основной темой станет внутрироссийская жизнь – экономика, социальная сфера. Также внимание будет уделено вопросам международной политики. Представители средств массовой информации Якутии планируют задать вопросы, касающиеся социально-экономического развития республики.