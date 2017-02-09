Якутские приставы стали победителями турнира по комплексному единоборству памяти А.А. Кулаковского

Восемь команд боролись за первенство на открытом турнире по комплексному единоборству памяти Андрея Аскольдовича Кулаковского — руководителя Управления Федеральной службы судебных приставов по республике — главного судебного пристава. Соревнования прошли в минувшие выходные в спорткомплексе «Юность».

Были представлены команды территориальных органов ФССП России по Республике Саха (Якутия), Амурской области, Приморскому и Хабаровскому краям, команды УФСИН Якутии и Управления Федеральной службы войск национальной гвардии по республике, спортсмены спортивных клубов города Якутска.

На торжественном открытии с приветственными словами выступили заместитель Председателя Правительства республики Алексей Дьячковский, сын Андрея Аскольдовича Игорь Кулаковский, руководитель Управления ФССП России по Республике Саха (Якутия) Алексей Никифоров.

Поединки проводились в II этапа: предварительные бои — по спортивно — прикладной версии; полуфинальные и финальные бои — по универсальной полно — контактной версии.

Соревнования — личные с командным зачетом прошли в 6-и весовых категориях у мужчин и в 4-х весовых категориях у женщин по олимпийской системе.

Победа в командном зачете и кубок победителя турнира достались сотрудникам Управления ФССП России по Республике Саха (Якутия), второе общекомандное место завоевали сотрудники Управления Федеральной службы войск национальной гвардии по республике, третье место досталось сотрудникам Управления ФССП России по Амурской области.

По итогам турнира победителям и призерам были вручены медали и грамоты, а в номинациях – специальные призы.

Победители открытого турнира

Мужчины:

60 кг

1. Алексеев Николай — УФССП по РС(Я)

2. Семенов Сергей — Росгвардия по РС(Я)

3. Селищев Роман — УФССП по Амурской области

65 кг

1. Горохов Григорий — УФССП по РС(Я)

2. Константинов Станислав — УФСИН по РС(Я)

3. Соловьев Александр — СК «Ураанхай»

3. Яковлев Октябрин — СК «Саха-реслинг»

70 кг

1. Ильин Сергей — УФССП по РС(Я)

2. Каманец Юрий — УФССП по Амурской области

75 кг

1. Гагиев Башир — УФССП по РС(Я)

2. Ролдугин Алексей — УФССП по Хабаровскому краю

3. Каманец Юрий — УФССП по Амурской области

3. Федоров Игорь — УФССП по Приморскому краю

80 кг

1. Лосев Никита — УФССП по РС(Я)

2. Шадрин Александр — Росгвардия по РС(Я)

85 кг

1. Тимофеев Станислав — Росгвардия по РС(Я)

2. Дедулевич Антон — УФСИН по РС(Я)

Женщины

50 кг — Басько Юлия — УФССП по Прим. Кр.

55 кг — Ушницкая Татьяна — УФССП по РС(Я)

60 кг — Васильева Христина — УФССП по РС(Я)

Св 80 кг — Оконешникова Айталина — УФССП по РС(Я)