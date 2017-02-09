Якутские компании примут участие в выставке «СибЮвелир-2017»

В Новосибирске 23-26 февраля пройдет выставка ювелирных изделий «СибЮвелир-2017», где будет представлена продукция предприятий со всей России. Отдельную экспозицию вновь займут украшения из Якутии. Изделия с бриллиантами представят компании «Уран-Саха», «Узор-Утум», «Жемчуг Якутия», «Саха-Таас», «Саха-Ювелир» и «Киэргэ».

Среди участников выставки — крупные производители и поставщики ювелирных изделий из Москвы, Санкт-Петербурга, Челябинска, Костромы, Самары. Бижутерию из Италии продемонстрирует компания StileItaliano.

В 2016 году в мероприятии приняли участие 86 компаний из 26 городов России. За четыре дня на выставке побывали 4703 посетителя.