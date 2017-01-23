Якутскэнерго: Во время зимних развлечений помните о правилах энергобезопасности!

Энергетики Центральных электрических сетей ПАО «Якутскэнерго» обращают внимание детей и взрослых на опасности, которые могут подстерегать их во время прогулок в зимнее время в непосредственной близи от энергообъектов.

Зима – прекрасное время для игр на свежем воздухе, катания с горок, на коньках и лыжах. Однако помнить о правилах безопасности нужно всегда. Трескучие морозы и туманы скоро отступят, чтобы дать возможность сполна насладиться играми на льду и на снегу. Старайтесь избегать необорудованных мест для катания на санках и лыжах, расположенных в непосредственной близи от энергообъектов и линий электропередачи.

Несчастный случай произошел во время новогодних каникул в городе Красноярске. Во время катания с импровизированной «горки», расположенной рядом с высоковольтной линией, от удара током в результате касания провода ЛЭП погиб подросток.

Безответственность взрослых, организовавших вывоз и сброс снега в охранной зоне ВЛ, привела к сокращению допустимого расстояния от поверхности до проводов ЛЭП.

Обращаем внимание родителей и детей: чтобы зимние забавы приносили только удовольствие и радость, необходимо организовывать и проводить их подальше от линий электропередачи и других объектов электро- и теплоснабжения. Помните, что приближение к проводам ЛЭП, а так же несанкционированное проникновение и нахождение на территориях энергообъектов – это угроза жизни и здоровью детей и взрослых в любое время года.

Автолюбителей просят уделить особое внимание соблюдению дополнительных мер безопасности при движении в условиях плохой видимости (туман, снегопад) и на скользкой дороге. В зимний период возрастает риск возможного столкновения с объектами энергетики – опорами линий электропередачи и трансформаторными подстанциями. Соответственно возникает дополнительный риск поражения электрическим током.

Уважаемые якутяне!

Обо всех фактах потенциальной опасности сообщайте в диспетчерскую службу энергокомпании. В городе Якутске – в круглосуточную диспетчерскую службу Центрального района электрических сетей ЦЭС ПАО «Якутскэнерго» по телефонам: 005, (+7 411 2) 21-55-68; по телефону доверия (+7 411 2) 49-70-00 и в контакт-центр Энергосбыта: 8-800-100-22-05, (+7 411 2) 498-498; в улусах – в местный район электрических сетей.